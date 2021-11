HAPŠENJA HDZ ZVANIČNIKA TRESU HRVATSKU: Bivša ministarka i Plenkovićeva "miljenica" Gabrijela Žalac uhapšena u aferi SOFTVER!

Reč je o akciji Kancelarije evropskog javnog tužioca u Hrvatskoj i aferi Softver u kojoj je uhapšen je i direktor Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petrić.

Hrvatski mediji prenose da je Žalac privedena na razgovor sa istražiocima Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF).

Žalac je uhapšena, kako navodi Index.hr, zbog posla sa softverskom firmom "Ampelos" vrednosti 13 miliona kuna, koji je ugovorilo resorno ministarstvo 2018. godine dok je ona bila ministar.

foto: Youtube prtscr / Vlada Republike Hrvatske

Posao je prvo bio procenjen na 5,4 milina kuna, ali je dva puta menjana njegova vrednost. Pre dobijanja posla sa resornim ministarstvom kompanija "Ampelos" je imala jednog zaposlenog radnika i borila se sa blokadama.

Plenkovićeva miljenica

Premijer Andrej Plenković postavio je za ministarku 2016. godine Gabrijelu Žalac koja je, kako navodi Index, bila njegova miljenica. Kao ministarka u vladi, Žalac se pokazala bezrezervno lojalna Plenkoviću, a on ju je, dok je nizala aferu za aferom, uvek branio.

Kada je 2019. godine dala ostavku na mesto ministarke nakon što je otkriveno da je bez vozačke vozila dve i po godine i naletela na devojčicu koja je teško povređena, Plenković je odbio da je smeni.

"Smirite loptu. Ona ostaje ministarka u mojoj vladi. Što se tiče vozačke, to je propust, nemar. Međutim to nije krivično delo. To je prekršaj. Platila je kaznu. Izvadiće novu dozvolu. To je nešto što se moglo dogoditi i nekome drugome. Ona jako dobro radi svoj posao. Nemojte biti nervozni. To što ona nije produžila vozačku ne treba da znači da je drugi ne moraju produžiti. Ona je propust priznala, platila je prekršajnu kaznu. To nije razlog za ostavku. Ja je ne prihvatam" govorio je tada Plenković.

Gabrijela Žalac je članica Predsedništva HDZ. Dakle, reč je o jednoj od ključnih osoba vladajuće stranke, navodi portal.

Iz redova opozicije se poručuje da je Plenkovićeva ostavka jedin logičan potez, dodaje se i da nema razlike između njegovog i Sanaderovog HDZ-a.

Kurir.rs / Index.hr, Foto: EPA / Johanna Geron / Pool, Youtube prtscr / Plava vinkovacka