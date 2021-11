HRVATSKI NAUČNIK POMENUO ANTI KORONA MERE, TITA I ISPIRANJE MOZGA: Plenković ga smenio, napao i gradonačelnike Sinja i Primoštena!

"Lauc je danas imao izjavu koja po svom sadržaju spada u domen politikanstva. Sve što članovi Saveta lično kažu u trenucima kada Savet ne zaseda, oni govore u svoje ime. Ovo je bio korak dalje, ja Ne vidim zašto podržava kršenja i ne vidim kako da nastavimo saradnju. Ovo je po mom mišljenju bilo previše. Sarađivali smo, možda ćemo sarađivati i ubuduće, ali ova vrsta političkog poziva...", citira Plenkovića Indeks.

Lauc je objavio na Fejsbuku status u kojem komentariše pandemiju, vladine mere i covid-propusnice, poručivši pratiocima da sami napišu da žele da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i ne žele da Vlada „igra Tita“ i propisuje kako treba da čuva svoje zdravlje.

„Ako se pitate ko je kriv što od danas moramo da imamo kovid propusnice da idemo u školu, vrtić, poštu, ili opština – kriva je evolucija. Kada je Tito umro, imao sam samo devet godina. star ali i danas sam vrlo živahan sećam se straha koji je devetogodišnji dečak osetio za svoju budućnost kada su objavili da je Tito umro.u socijalizmu je tako od početka civilizacije - državama i narodima treba vođe koji „brinu za male ljude“.

Ljudi su životinje koje žive u čoporu, a opstanak pojedinca u čoporu je stvar „milosti“ vođe čopora. Ako vas vođa izbaci iz čopora, vaše šanse za opstanak postaju veoma male i zato je poslušnost nešto što je veoma duboko ukorenjeno u našim genima. Na primer, što više tučete psa, on će vas više maziti i pokušavati da dobije oproštenje za svoje „grehe“ zbog kojih je pretučen. Veoma je mali procenat onih koji imaju ambiciju da se suprotstave vođi čopora i pokušaju da postanu novi vođa. Nažalost, to vidimo i danas. Neki ljudi se plaše i zahtevaju da ih zaštiti „vođa čopora“, odnosno danas Vlada. Dobar vođa naravno mora da pokaže brigu i zato sve vlade vremenom uvode sve suluđe „mere”. Kada je Vuhan stavljen u strogi karantin u Kini, ceo Zapad je bio zgrožen, ali danas ako niste vakcinisani, u Austriji ste osuđeni na kućni pritvor uz pretnju visokim kaznama, au Australiji otvoreno najavljuju da će to „napraviti tvoj život jadan“.

Naša Vlada je uradila ono što je najbolje za njih. Uveli su „mere” koje će zadovoljiti one koji se plaše, a oni koji se protive ovim merama samo treba da ukažu na Sloveniju, Italiju ili Austriju i kažu da su zapravo uveli mnogo blaže mere. A naša Vlada zna da mere koje uvode nemaju značajniji uticaj na epidemiju. To sam im lično ponovio nekoliko puta i odlično su me čuli. Osim toga, dovoljno je pogledati u komšiluk i videti da Austrija i Slovenija, uprkos mnogo širim i pametnijim vakcinacijama (vakcinisale su mnogo više najstarijih od nas), veoma strogim merama u prošlosti i široko primenjenim covid propusnicama imaju iste , ili još gore epidemije od nas. Danas je sasvim jasno da su bilo kakve „mere“ imale potpuno zanemarljiv uticaj na tok epidemije. Štaviše, da smo ih sve ukinuli početkom godine, sada bi nam bilo mnogo bolje nego što jesmo.

Naša Vlada nije uvela mere za smanjenje broja zaraženih, jer dobro znaju da se tim merama to jednostavno ne može postići. Naša Vlada je uvela covid-sertifikate samo da bi se pokazala kao dobar „veliki vođa“ koji brine o onima koji se boje. Oni koji se plaše, nažalost, veoma su glasni u medijima, a njihov strah aktivno podgreva pandemijski marketing koji će samo dodatnim testiranjem javnih i državnih službenika svakog dana prebaciti nekoliko dodatnih miliona iz naših džepova u džepove industrije pandemije.

Ako želimo da se ove mere ukinu, ona ćutanja većina koja ih ne podržava mora to da kaže jasno i glasno. Podelite ovu objavu, ili sami napišite da želite da preuzmete odgovornost za svoje zdravlje i da ne želite da Vlada "igra Tita" i propisuje kako treba da vodite računa o svom zdravlju (ako hoće, bolje neka zakon zabrani višak kilograma), ubedite nekoga ko se plaši (bilo virusa ili vakcina) da paniči bez razloga, izađite na miran protest, pošaljite pismo Vladi, pišite medijima, pozovite ih i recite im svoje mišljenje. Uradite bilo šta (u granicama zakona, naravno) da pokažete Vladi da se ne slažete sa onim što su uradili. Ako nastavite da ćutite, a oni koji se plaše uz podršku marketinga pandemije nastave da šire strah, „mere“ će biti samo strože i strože…“, poučio je Lauc.

Potom se Plenković osvrnuo i na odluku načelnika Primoštena, Stipe Petrine i sinjskog gradonačelnika, Mire Bulja, da usprkos odluci Nacionalnog stožera omoguće ulazak u javne, lokalne i državne institucije bez covid-potvrda.

"Mislim da ćemo zadužiti ministra Malenicu, prije svega zbog izjave Bulja i Petrine, da vidimo kako pravno možemo sankcionirati takvu situaciju, jer ovo je nedopustivo. Covid-potvrda ne znači da se morate vakcinisati nego da se morate testirati. Testiranje nije invazivno. Injekcija i rendgen su puno invazivniji. Ne vidim problem koji se sada stvara", rekao je Plenković kako će "videti što će biti" od najavljenog referenduma Mosta za ukidanje kovid-potvrda.

Kurir.rs/Net.hr