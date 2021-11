HRVATI VOLE ORUŽJE KOJE JE KORISTIO DŽEJMS BOND Da li su i koliko su zaista opasni olovke-pištolji?

Reč je zapravo o improvizovanom pištolju koji oblikom imitira olovku, ali u njemu se nalazi pravi metak koji se uz pomoć okidača može ispaliti, piše Slobodna Dalmacija.

Kako se taj improvizovani pištolj sa malokalibarskim metkom uglavnom ne može korisiti na većoj udaljenosti, tako je i prosečnom poznavaocu jasno da mu je cilj iz neposredne blizine da rani ili ubije osobu sa kojom se osoba koja nosi takvo oružje treba da se nađe ili na nekom važnom sastanku ili u salonskim prostorima (hoteli, saune, kazališta), a pištolj -olovka im služi da ipak budu koliko-toliko sigurni u sebe ako razgovori, teški poslovni pregovori ili ljubavne svađe krenu u pogrešnom smeru.

foto: IFA Film / United Archives / Profimediaž

Kriminolozi nam otvoreno kažu da takav pištolj niti je predviđen niti se nosi kod nekih velikih obračuna ili pljački, a to oružje neki zovu i intimni pištolj jer se uglavnom nikome ne pokazuje, nosi se blizu srca, a često se na njega i zaboravi jer ga i oni koji ga poseduju ne smatraju pravim oružjem.

A ono ipak jest pravo oružje. I kao takvo, veoma je opasno.

Iz MUP-a za Slobodnu Dalmaciju odgovaraju da je odredbom člana 7, stavka 1. tačka 3. Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana propisano da je oružje kategorije A (olovka-pištolj) zabranjeno vatreno oružje (ono oružje koje je skriveno ili prikriveno), pa tzv. pištolj olovku nije moguće legalno nabaviti i registrovati u Republici Hrvatskoj.

foto: Michael Dunlea / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve su to teorije o kojima verovatno sada ne bismo ni pisali ni razglabali da ugledni zagrebački advokat Zvonimir Hodak baš zbog takvog "penkala" nije skinut sa leta iz Dubrovnika za Zagreb 5. novembra ove godine.

Hodak poseduje dozvolu za nošenje oružja, a ovaj njegov čin nošenja pištolja - olovke se smatra kao nošenje oružja za šta Hodak nema dozvolu, pa mu sledi najverovatnije kaznena, a ne prekršajna prijava, a u praksi se događa da se oduzima dozvola za držanje oružja onome koji oružje i nosi sa sobom.

I Hodak se u svom medijskom istupu povodom toga pozvao na jednu ključnu reč reč iz prethodnih rečenica ovog teksta - na zaborav.

Ako je Hodak izjavio da mu je olovku - pištolj još 1991. godine poklonio hrvatski policajac Jadranko Garbin, koji je bio pripadnik Vukova u Sisku.

Teško je poverovati da neko ne menja svoju torbu punih 30 godina i da je još uvek nosi, a teško se takav poklon kao pištolj-olovka baš i zaboravlja, ali ajmo vjerovati Hodaku!

-Imao sam to u torbi, ali sam zaboravio na nju. Ne bih valjda pokušavao da prođem aerodromske kontrole sa oružjem, poentirao je na kraju advokat, objašnjavajući situaciju u kojoj se našao.

Koliko ljudi u Hrvatskoj poseduje pištolj - olovku kod sebe u Hrvatskoj je gotovo nemoguće utvrditi jer MUP barata samo podacima o onome što su pronašli kod građana.

Iz njihovog odgovora tako možemo da zaključimo da je u zadnje tri godine u Hrvatskoj policija pronašla i oduzela ukupno 12 ručno izrađenih pištolja - olovki.

- Možemo vas obavestiti da je 2019. godine policija pronašla i oduzela pet ručno izrađenih oružja (pinkala), 2020. godine četiri, a tokom 2021. godine tri, informacije su koje ima MUP-a ali se ne precizira u kojim gradovima su pronađeni ti pištolji niti u kakvim okolnostima.

Jasno je iz odgovora da sa ni jednim od tih zaplenjenih oružja nije počinjeno ni jedno kazneno delo.

Iz medijski dostupnih informacija pronalazimo neke priče o osobama kod kojih su pronađeni-pištolji penkala, a neki su bili i ranjeni jer su im penkala umesto u rokovnik ispadala na pod.

Tako je 2011. godine na području Ivanca u potkolenicu ranjen 62-godišnjak kada mu je iz kombinezona dok se presvlačio ispao malokalibarski pištolj u obliku olovke.

Pištolj - penkalo ranio je sredinom januara 2018. godine i zagrebačkog poduzetnika, tada 33-godišnjeg Brunu Dabelića u desnu potkolenicu, a on je o tome javno progovorio na stranicama Jutarnjeg lista.

Izišao je, kako je rekao, nakon rukometne utakmice Hrvatske i Srbije na nasip Borovje da uhvati malo vazduha, a umesto vazduga "uhvatio" je metak.

- Izišao sam da isprobam tzv. penkalo ručne izrade, poput onih što koristi Džejms Bond. Stavio sam u nju malokalibarski metak i krenuo preko parkinga zgrade u mrak, na osamu. Međutim do nasipa nisam stigao, jer je nešto, dok sam hodao i pričao na mobilni, puklo. Zvučalo je kao petarda, a mene je zapeklo. Nisam ni znao šta me je snašlo, jer sam u sebi imao 2,3 promila alkohola u krvi, koliko mi je izmereno kasnije. Zapeklo me oko kolena pa sam krenuo nazad u stan. U penkalu metka više nije bilo pa sam ga odbacio u prvi kontejner za smeće. Došepao sam do stana i vidio da mi se krv sliva niz nogu, ispričao je on.

Posle je saznao da je ispaljeni metak iz penkala čak oštetio i beton.

Kazne zatvora za posedovanje ovih penkala, što se smatra oružjem kategorije A znaju da budu i do šest meseci zatvora, uvslovno na godinu dana.

Tom kaznom je u Zlataru kažnjen muškarac kome je u hodniku porodične kuće pronađen pištolj-penkalo, a u kući je živeo sa petoro dece.

Dakle, ne treba se igrati sa tim penkalima, osim ako ga ne koristite za pisanje po rokovnicima, platnim listićima i putnim nalozima.

I ako se ne zovete Bond, Džejms Bond.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija