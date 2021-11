HRVATSKI BISKUP: Kao katolički sveštenik radije bih umro, nego da zbog mene nevakcinisanog neko drugi strada! VIDEO

„U njemu ima elemenata koji nisu toliko istaknuti, ali su važni. Na primer, podstiče razmišljanje i konstruktivnu saradnju. Odbijanje testiranja i vakcinacije nije ono što su biskupi i Stalno vijeće Hrvatske biskupske konferencije hteli da poruče tom porukom. Namera je bila da se više razgovara o tome da li je vakcina prihvatljiva ili ne. Sama poruka kaže da bez obzira na to kako je vakcina dobijena, vakcina je za nas i dalje prihvatljiva“, rekao Uzinić.

Prokomentarisao je i protest u Zagrebu.

„To nije vera, to je ideologija, ideologizacija vere, a onda to više nije vera. Osvrnuo bih se na govor jednog od monaha. Znam ga i žao mi je što je krenuo u tom pravcu, ali u tom govoru sebe više prikazuje kao aktivistu nego kao sveštenika. Nemam nameru da teram bilo koga sa oltara da poziva ljude da se vakcinišu. To nije naša misija. Ne smemo dozvoliti sebi da kažemo ljudima da se ne vakcinišu i da se bave aktivizmom jer to nije naša misija“, dodao je on.

Kaže da je lično vakcinisan.

„Reći ću samo jednu stvar koja mi je bila podstrek da se vakcinišem, da radim na epidemiološkim merama i da donosim određene odluke vezane za mere ponašanja u Crkvi. Ja bih, kao katolički sveštenik, mnogo radije umro, ako treba, zato što sam vakcinisan, nego da, zato što nisam vakcinisan, nekome izazovem bolest i smrt. Ovo je hrišćanski stav, to je stav na koji nas Isus Hristos poziva, radije bi preuzeo zlo nego da čini zlo“, objasnio je Uzinić.

On je rekao da bi radije gledao na tu poruku u kontekstu te poruke pape Franje, kao što je i sam učinio sa porukom na svom Fejsbuk profilu.

„On više voli da preuzme muku i smrt, nego da natera druge da umru ili da se osećaju loše. On preuzima svu našu bedu na sebe. Ovde je u ovom kontekstu papin poziv na vakcinaciju kao čin ljubavi. „Žao mi je što se verska osećanja ljudi zloupotrebljavaju, što su ljudi očigledno iracionalni i što se vera u svemu tome koristi kao neka vrsta motora za nešto što ne samo da nema veze sa verom, već se protivi pravoj veri, Hrišćanska vera“, dodao je on.

Istakao je da je zanimljivo da danas u Hrvatskoj imamo mnogo onih koji sebe nazivaju katolicima, a njihova vera u nas povezano je s katoličkim učenjem. Drugim rečima, zanimljivo je da isti ljudi koji se zalažu za život, a u drugoj situaciji insistiraju na pravu na slobodu, rekao je Uzinić, prenosi HRT.

