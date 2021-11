KOVID POTVRDE UPOREĐIVAO SA HOLOKAUSTOM, A ONDA POKAZAO TU ISTU POTVRDU: Hrvatski mediji razapeli gradonačelnika Sinja

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj iz redova pokreta Most, koji je kovid propusnice koje su uvedene u Hrvatskoj uporedio sa Holokaustom, danas je došao u hrvatski Sabor i uredno pokazao svoju kovid propusnicu.

Ono što je interesantno kako navode hrvatske mediji jeste da je Miro Bulj označen kao jedno od važnijih osoba u "kovid pobuni" protiv "kovid potvrda"

"Narod me je izabrao da vodim grad, a na meni je da proglašavam pravo na slobodu. Svako ima izbor hoće li se vakcinisati ili ne, da li se neko zarazio ili ne, na to ne mogu uticati. Sloboda je nešto najbitnije, a na vladi je i onima koji sprovode mere štaba, koje su kontradiktorne, da preuzmu odgovornost za stanje u kojem je trenutno društvo, jer ovo što oni imaju toliku moć da narušavaju Ustav, to jest pravo ljudi na slobodu, da ih na neki način obeležavaju kao što se u nacizmu obeležavalo Jevreje, obeležavaju nekoga ko je nevakcinisan", kazao je sinjski gradonačelnik u razgovoru za Dnevnik Nove TV u razgovoru vođenom 6. novembra., dan nakon uvođenja kovid-potvrda.

Bulj je bio i viđenija osoba na protestu. Odmah po najavi protesta Mostovci su redom pozivali na demonstracije i davali podršku. Kažu, ne rade to zbog političkih poena, nego stoje s narodom.

Danas su Mostovci, kako piše Indeks.hr redom bili u saboru, gde su pokazali kovid-potvrde. Bulj, koji je hvalio policajce jer ne žele pokazati kovid-potvrde, a sam ju je danas pokazao. Upravo o toj temi danas se raspravljap sa hrvatskim premijerom Plenkovićem.

"Kako ste se u subotu mogli naslikavati kontra brisa, a jutros uzeti bris i doći u sabor?" upitao je Plenković tokom saborskog aktualnog prepodneva sinjskog gradonačelnika Bulja, koji je prigovorio zbog uvođenja kovid-potvrda.

"Meni se čini da bris nije problem, malo golica, ali ne boli", istakao je Plenković i dodao da ne ne shvata da je jednom gradonačelniku toliki problem bris koji traje 0.3 sekunde.

Bulj je, naime, ocenio da Nacionalni štab civilne zaštite donosi odluke mimo zakona. "Preko vikenda u roku tri dana kao šumski razbojnici nezakonito ste uveli kovid-potvrde i podelili narod".

Kurir.rs/Index.hr