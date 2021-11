PLENKOVIĆ HVALI RAFALE, HRVATSKI STRUČNJACI PLJUJU SRPSKE MIGOVE: Srbima neće pomoći ni ruski S-400!

"Kupovina aviona za nas je gejmčejndžer. Cela vojska imaće na raspolaganju avione kakve niko nema od juga Nemačke pa do Grčke. Možemo biti izvoznici bezbednosti i odvratiti sve pretnje", rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković posle potpisivanja ugovora o kupovini francuskih Rafala.

Ranije danas činjenicu da se Srbija naoružava i nabavlja oružje sa svih strana, prima donacije od Rusije, govore i o nabavci sistema S-400 pa se postavlja pitanje da li Rafali trebaju ili ne, stručnjak za sigurnost Gordan Akrap rekao je da smo mi članica NATO-a.

"To je prva i osnovna postavka iz koje mi trebamo da polazimo. To što Srbija kupuje i reaguje na nas, to je njihov problem. Rafale kupujemo za sebe kao odgovorna članica EU-a i NATO-a. To što Srbija govori da će kupiti S-400 to su priče za srpsku javnost. Turska je kupila sistem S-400, sistem je vrlo blizak sistemu koji imaju Rusi. Srbija nema tog novca da plati sistem, a i da ima ne bi dobila niti približnu mogućnost tog sistem, rekao je Akrap te dodao kako su MIG-ovi 29 koje je nabavila Srbija u poređenju sa Rafalima koje us oni kupili kupujemo nebo i zemlja u korist Rafala."

Akrap je rekao kako su Francuzi prodali Rafale Grcima, Egipćanima, Indijcima i mnogima. Smatra da će ovaj posao s prodajom Rafala Hrvatskoj dobro doći predsedniku Makronu zbog nedavno propale prodaje podmornica Australiji. Također je govorio i o prodaji Rafala Grcima zbog čega se pobunila Turska.

"Stvar je vrlo jednostavna. Jedno od ključnih kriznih područja s kojima se kao Europa susrećemo i s kojima ćemo se susretati je odnos Turske i Grčke. Nije bez razloga zašto se Grčka nije javila ove godine na drugi tender i ponudila svoje polovne F16 jer se sprema na mogući tzv. "blisku borbu" s Turcima kad dođe do rasta krize između Turske i Grčke. To je jedan od ključnih problema s kojima se i mi kao EU i kao NATO susrećemo", rekao je Akrap.

Kurir.rs/Net.hr