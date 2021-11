APEL HRVATSKOG IMUNOLOGA: Kao katolik tražim da nadbiskup i biskupi kleknu i mole narod da se vakciniše

Marušić je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju sve podsetio na nekoliko činjenica koje smatra ključnima u pandemiji koronavirusa.

"Pod jedan, neki oboleli umru, otprilike njih 0,5 odsto do 3,5 odsto. O smrtnosti od kovida postoje različiti podaci, ali najjednostavnije je uporediti ukupan broj obolelih i umrlih od kovida u svetu, jer se ti podaci često donose na televiziji. Iz njih proističe da je smrtnost od kovida između tri i četiri odsto. U postocima to izgleda malo, ali u stvarnosti to znači da na milion onih koji su dobili kovid umre njih oko 40.000" rekao je Marušić.

Kao drugu činjenicu je naveo prenaprezanje zdravstvenog sistava.

"Zbog velikog broja bolesnika kojima je potrebno bolničko lečenje zdravstveni sistem postaje preopterećen zbog čeka i zataji. Pate svi kojih se on tiče: osoblje mora previše da radi, bolesnici s kovidom ali i s drugim bolestima ne dobijaju primerenu negu, a društvo, dakle država i građani, troše ogroman novac", rekao je on.

"I treće: zatvaraju se fabrike i preduzeća da bi se smanjilo širenje zaraze. Zbog toga manje novca imaju i pojedinci i društvo, a neki potpuno ostaju bez prihoda. Nakon što je vakcina postala dostupna u 2021. godini, upravo su kovid-potvrde spasile privredu – jer vakcinisani rade. Stide li se pritom oni koji se nisu vakcinisali što ne mogu da rade, bilo zato što su na bolovanju ili zato što bez kovid-potvrda ne mogu da raditi?" dodaje.

Poseban apel uputio je vrhu hrvatske Katoličke crkve.

"Kao katolik u katoličkoj zemlji Hrvatskoj, predlažem, zapravo ponizno tražim, da nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić i svi njegovi biskupi javno, na misi na televiziji, kleknu pred narod i u ime Gospodinovo ga zamole da se vakcinišu. Naša Crkva je dobra i ugledna u narodu i sigurno će to uraditi, možda čak kad je na to podseti vernik poput mene", rekao je Marušić.

Kurir.rs