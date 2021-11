SLAVILI ROĐENJE DETETA PA PRETUKLI GOSTA ZBOG POGREŠNE MUZIČKE ŽELJE: Bukvalno su mi skakali po glavi

Proslava rođenja deteta umalo nije bila kobna po jednog gosta. Razlog za to je bila muzička želja.

Višestruki prelomi lobanje i kostiju lica i vilice, posledice su proslave rođenja rođakovog sina koje je u lovačkom domu u Starim Jankovcima zadobio 28-godišnji Vinkovčanin Ivan Andrijanić.

Pretukli su ga, kako kaže, momci iz Srijemskih Laza koji su sa njim bili na zabavi.

Kako je Andrijanić ispričao Jutarnjem listu, sve je bilo veselo i u redu dok pred kraj večeri nije zatražio da sa JuTjuba puste nešto od Škore.

- Neko od njih je rekao, "a da ne bi možda i Tompsona", na šta sam ja, osetivši da bi moglo biti problema, kazao da ne treba ništa, nego da i dalje možemo slušati cajke, kao što je bilo u većem delu noći, ispričao je on.

To, međutim, nije bilo dovoljno i "dečki" iz Srijemskih Laza su počeli da ga krvnički tuku.

- Imao sam osećaj da su me svi tukli, neki su mi bukvalno skakali po glavi, sve dok se nije umešao suprug moje sestrične koji me zaštitio svojim telom, pri čemu je i sam dobio nekoliko udaraca, ispričao je on.

On i suprug njegove sestrične uspeli su nekako da pobegnu iz sale, a u tom trenutku je automobilom naišao brat od rođaka koji je slavio rođenje deteta i odvezao ih u Opštu županijsku bolnicu Vinkovci gde su Andrijaniću utvrđene teške telesne povrede zbog kojih je prebačen u KBC Osijek i operisan.

Iako je Andrijanić rekao da je istraga u toku, Jutarnjem je u PU vukovarsko-srijemskoj rečeno da nisu dobili službenu prijavu.

- Što se tiče događaja u Starim Jankovcima imamo prijavljeno narušavanje javnog reda i mira i informaciju da su dve osobe nakon toga zatražile lekarsku pomoć. Službenu prijavu za teški fizički napad, kao ni prijavu iz bolnice još nismo dobili, ali kada nam to dođe pokrenuće se kriminalističko istraživanje svih okolnosti tog događaja, rekao je Dragoslav Živković, portparol PU vukovarsko-srijemske.

