MILANOVIĆ O OBAVEZNOJ VAKCINACIJI U EU: To je loš put kojim idu uspaničeni i kratkovidi političari

Milanović je obišao Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije u Zagrebu i osvrnuo se na ideju o obaveznoj vakcinaciji u Uniji koju je nedavno pomenula predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Mislim da je to jako loš put kojim idu uspaničeni i kratkovidi političari. Nisam tradicionalista i konzervativan, ali u pokušaju kontrole svega vidim posrnuće i opasnost. EU zato nema kompetencije, a ako ima, neka kažu koje. Svaki idući korak je korak prema distopiji. Ne kažem da ti ljudi imaju takve namere, no to vodi tome i imaju podršku naših političara koji nemaju pojma o tome. Vakcinišite se, uzmite bustere, ponavljam, omikron će doći i proći. Mirno i bez straha", rekao je Milanović.

Predsednik Hrvatske smatra da je obavezna vakcinacija besmislena, ničim naučno opravdana i neutemeljena.

Rekao je i da se u Hrvatskoj događa "stožerokracija", odnosno da ljudi koji nisu izabrani za to odlučuju o temeljim slobodama.

"Mnoge države su pokleknule, evo Austrija... temeljne ljudske slobode se krše u EU, s time imam problem", rekao je on.

Kurir.rs/Jutarnji list