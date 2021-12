HRVATSKA SE NAORUŽAVA JAČE NEGO ŠTO MISLIMO Stručnjak upozorava: Plašim se da će velike sile ponovo IZAZVATI RAT na Balkanu

Darko Trifunović i Tomo Đurin istakli su da je percepcija moći važnija od samog naoružanja.

- Tehnički detalji tog noružanja, bezbednosni aspekti jedna od osnovnih je strah i preimućstvo. Ta percepcija je jako važna. Kao što se sada vidi sa Amerikom, o njoj sada postoji percepcija da je gubitnik. Sva ta povlačenja iz Sirije, Avganistana pokazuju da moć Amerike slabi. Kina i Rusija su otišle korak dalje - istakao je Darko Trifunović, stručnjak za međunarodnu bezbednost.

Bivši obaveštajac Tomo Đurin naglasio je da je vojska SAD sa više aspekata nadmoćnija u odnosu na konkurentne sile.

- Ta superoružja u koju spadaju nuklearna oružja i sajber armije koja su sada najjača i gde je najvažniji intelektualni aspekt. Najvažnije je ko sedi za tim mašinama. Aktivira se npr prodor u Pentagon, pa na primer u iranu je zaustavljen prodor centrifuga. Ta ravnoteža straha održava balans. Nema neke prednosti. Menjale su se doktrine. SAD je na mnogo aspekata vojno nadmoćnije. Imaju veću diplomatiju, bolji vojni savez sa NATO-om, oni su se približili ruskim granicama protivraketnim štitom koji za sekund može da se pretvori u raketni napad. Mi razgovaramo o bliskoj ravnoteži. Ruska federacija je sada uspela da razvije nekoliko sistema na principu RAM- džeta, koji su Amerikanci prvi osmislili, pa im nije uspelo, a Rusi su je razvili. Uspeli su da razviju "Posejdon torpedo" koga nosi specijalna podmornica. Sada imaju 40 i više maha. Problem je što ne postoje materijali koji ne mogu da izdrže temperaturu preko 2.000 stepeni. Rusi su nešto uspeli da naprave na tom planu i jedna od njihovih raketa buikvačlno gori dok leti i troši se. Sada su već došli do faze da mogu da se usmeravaju na cilj. Imali su podmornicu koja se kretala 84 km na sat - kaže bivši obaveštajac Tomo Đurin u emisiji "Puls Srbije" Kurir televizije.

Trifunović tvrdi da je vreme mira završeno i da tek možemo očekivati sukobe.

- Vreme mira je završeno. Ovo što smo imali vremena zbog kovida, već su sukobi počeli u toj sajber zoni. Iako nije svaki sukob rat, svaki rat jeste sukob i mi smo u zoni sukoba koji se već odvijaju. I mi smo videli da se globalni sukobi lako premeste na lokalne i u tom sukobu velikih titana Ukrajina je bila meta, Jugoslavija je bila meta i ja se plašim da mi ponovo ulazimo u jednu takvu zonu sukoba, da vrlo lako Balkan usled dve velike supersile i saveznica i jednih i drugih, mogu da nađu svoje interese i saveznike ovde kako bi inicirali novu jednu vrstu sukoba, međutim, oni to mogu da urade samo u situaciji koliko su naše službe slabe i koliko je svest naših građana slaba. Jer suština tih sukoba straha jeste podeljeno društvo. Mi smo duboko podeljeno društvo, zato što se podeljenim društvom lako vlada. Društvo se upravo deli hinbridnim operacijama, tako što se određene službe, putem društvenih mreža, to je novi rat u specijalnim okolnostima, gde se armije stručnjaka pripadnika raznih službi koriste u lažnim profilima na društvenim mrežama, gde se širi veliki broj dezinformacija da bi se bez ispaljenog metka paralisali i čak i u svojoj kući zavadili. U ovom trenutku ih imaju svi. Amerika je i dalje najveća sila. U ovu bitku treba uključiti i energetika i ta glavna čvorišta koja idu nažalost preko naših prostora i tu se ukrštaju američki, ruski, nemački, turski, izraelski i ko zna kojih zemalja interesi - kaže Darko Trifunović.

Đurin naglašava da Srbija ima najjače naoružanje u regionu, iako se Hrvatska sprema da uloži u jedan od najmoćnijih aviona današnjice.

- Vi imate jednu trku naoružanjem u okruženju gde je Srbija okružena svim članicama NATO-a. Mi imamo oko 40.000 vojnika i oficira, ali današnji moderan rat zahteva i modernu opremu, dronove, bespilotne letelice... Srbija je i dalje veoma značajan proizvođač oružja, ali ne tog sofisticiranog. Radimo razna artiljerijska naoružanja, municiju, rakete... Srbija je vojno najmoćnija u regionu, ali Hrvatska je napravila ugovor da kupi "Rafal" avion, koji je jako skup, ali njima to uopšte ne treba, to je avion za veće domete. Čak je povučen iz Avganistana u strahu od obaranja, jer je jako skup. Ništa on ne može da napravi, a da ne bude otkriven i oboren. Slovenija je kupila oklopne transportere od Finske, helikoptere su kupili to je dobar potez, oni su i u miru dobri - kaže Đurin.

