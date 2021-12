MILANOVIĆ ZARATIO SA EVROPOM: Kako je trebalo da dočekamo migrante? Balalajkama? O Rafalima neću ni da pričam

U tom izveštaju navodi se da su neki migranti bili prisiljeni da hodaju kroz šumu do granice bosi, a neki su vezanih ruku bili bačeni u Koranu. Prema navodima, migranti su takođe rekli da su ih sa hrvatske granice vratili u BiH samo u donjem vešu, a u nekim slučajevima čak i gole.

Nekoliko osoba je izjavilo i da dok su ležali licem ka tlu, hrvatski policajci su pucali u pod pored njih.

Milanović je komentarišući taj izveštaj napao Savet Evrope, piše Index.hr.

"Ti ljudi nisu normalni, takvim arogantnim odnosom prema svima ugrožavaju evropski projekat. Ja sam čovek s nekakvom istorijom bolesti i zdravlja, dakle s nekoliko saradnika smo omogućili, sproveli prolazak preko pola miliona ljudi kroz Hrvatsku, dakle imam neku empatiju prema tome", rekao je Milanović na konferenciji za novinare.

"Ali te štetočine koje stalno negde zabadaju nos i nekom dele lekcije, pa onda u Evropskoj komisiji, to nije Savet Europe. Vidite ovih dana da izdaju nekakve smernice o tome kako bi trebalo nazvati praznike. Nema Božića, nego su to praznici. Dakle, to sve dolazi iz iste prljave kuhinje. Dakle, ljudi koji su sa strane, veliki ideolozi i veliki moralisti, svima nabijaju komplekse manje vrednosti, svi su surovi, necivilizovani, divlji, ono, samo što ne glođu kosti, oni znaju kako je dobro", izjavio je Milanović.

Kako da štitimo granicu, da im pevamo balalajke?

"Kako da Hrvatska zaštiti svoju granicu? Kako? Da balalajkama dočekujemo ilegalne migrante? To je nemoguće. Dakle, naprosto policija mora da primeniti određenu vrstu sile. To se sad događa i na poljskoj granici, nakon ove završne manipulacije Lukašenka", rekao je on.

"To je namerno napravljeno, to je nehumano i pogrešno i normalno je da u jednom trenutku prolaza nema. Ljudi se vraćaju, govorim o Kurdima, vraćaju se letovima u Irak. Vraćaju se kući, gde nije sjajno, ali nije im život ugrožen. Ne postoji pravo dolaska u Berlin i života u Berlinu, to ljudsko pravo nije nigde zapisano, ni u skripti ni u tradiciji. I onaj ko ga želi sebi omogući, mora biti svestan da će u jednom trenutku naići na otpor država koje čuvaju svoje. Jer država je definisana granicama, teritorijom i vlastitim stanovništvom. Bez ijednog od tih faktora ona nije država", zaključio je Milanović.

Ako se svako šeta slobodno kao po korzou, to nije država. I zato je to licemerno, negde tamo iz Strasburga deliti lekcije... Mučenje? Kakve to veze ima s mučenjem? Šta hrvatska policija, koja tamo na -10 hoda po snegu do kolena, ide tamo da bi mučila ljude? Ja ne vidim njihovu ulogu kao takvu, rekao je on.

Milanović je za sebe rekao da je levo-liberalni političar.

Nije Božić nego praznik

"Ali ova kuhinja pametnjakovića iz Brisela, koja svu tradiciju koju Evropa ima pokušava da pretvori u kulturu totalne različitosti, je štetna. Evropa je kontinent koji ima svoju istoriju. Božić u Evropi je Božić, Hanuka je Hanuka, Kurban-bajram je Kurban-bajram. Kad imate smernice EK da se ne spominje Božić.... Šta da se spominje? Oktobarska revolucija? Božić je Božić, Evropa je kulturološki hrišćanski kontinent. Temelji dobrog i lošeg u Evropi su hrišćanski", rekao je hrvatski predsednik.

O ceni Rafala

"Nije normalno da cena Rafala opet raste i zato nisam hteo da učestvujem u tim pregovorima. Ovoga što se sad događa nije bio svestan ni načelnik OSRH-a. To su radili ljudi iz MORH-a, ovo je jako ozbiljna stvar, to je poskupelo praktički 20%. Sad ispada da su i dalje jeftiniji od američkih, ali više nisu toliko jeftiniji", rekao je on.

Milijarda i milijarda i 200 miliona evra nije isto, to je razlika od 20 posto. Za tu razliku se mogu kupiti Bradliji. Za nedelju dana smo izgubili 200 miliona evra.

