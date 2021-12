NOĆNA MORA NEMAČKOG PARA U HRVATSKOJ: Oduzeli im troje dece, uključujući novorođenče i smestili u dom, isplivao čitav niz propusta

Vanredna inspekcija utvrila je brojne nedostatke u postupanju Centra za socijalnu zaštitu Split nad porodicom iz Nemačke, nastanjenoj u Splitu, čije su troje dece, stare dva dana, dve i četiri godine, smestili u Dom za decu "Maestral", gde su proveli dve nedelje.

Nedostaci se kreću od kršenja domaćih zakona i evropskih konvencija do administrativnih propusta, a najporaznija je činjenica da su deca provela u domu 12 dana bez pravne osnove, znači nezakonito, piše Slobodna Dalmacija.

Centar za socijaln zaštitu Split je po hitnom postupku oduzeo roditeljima troje dece i smestio ih u Dom 16. novembra, ali o tome nije obavestio nadležni sud u roku od 72 sata, kako propisuje Porodični zakon.

U skladu sa time, zakon navodi, ako se sudu ne dostavi predlog o potvrđivanju mere, ona prestaje da važi, što se u ovom slučaju dogodilo 19. novembra.

Uprkos tome, niko iz Centra nije obavestio "Maestral" o tome, pa su novorođenče, odvojeno od majke drugi dan nakon rođenju, i drugo dvoje dece boravili tamo do 2. decembra-

To je krajnji rok od 15 dana do kojeg privremena mera može da traje, kada se čeka odluka suda o određivanju mere na duži period, u intervencijama kada se to od njega zatraži, što ovde nije bio slučaj.

Kako se dogodio neverojatan propust da u državnoj instituciji zadržavaju decu bez valjanih papira i zakonske procedure, tek će se utvrditi, navode hrvatski mediji.

Ministarstvo rada, penzinog sistema, porodice i socijalne politike sprovelo je 7. decembra istragu o zakonitosti rada i postušanja Centra za socijalnu zaštitu i utvrdilo čitav niz nedostataka i donelo niz mera.

– Među naloženim merama u konkretnom slučaju je i utvrđivanje odgovornosti stručnog tima od strane direktora Centra te mera utvrđivanja odgovornosti direktora od strane Upravnog veća Centra. Direktor CZSS-a Split obavezan je da odgovori na izveštaj i potom sprovede kontrolni upravni nadzor, navelo je ministarstvo.

Kako SD nezvanično saznaje, u izveštaju se navodi da su socijalni radnici morali da izvedu najblažu intervenciju koja ne podrazumeva oduzimanje dece, niti odlazak policije kod dadilje koja je čuvala novorođenče.

Takođe se navodi da su u rešenju Centra o oduzimanju dece bili navedeni netačni podaci dobijeni iz KBC-a Split. Sporno je i što su izvjštaji o riziku za četverogodišnje i dvogodišnje dete sadržali doslovno iste podatke, a za bebu nije ni postojao izveštaj, što ukazuje na nedovoljnu posvećenost socijalnih službi svakom detetu pojedinačno i manjkavost stručne procene.

Direktor CZSS split Ante Bjažević tvrdi da je sve urađeno kako treba i da su njegovi zaposleni iskusni u svim segmentima svog delovanja.

– Ne smatramo da smo imali greške u postupanju, najvažnije je bilo zbrinuti decu, a to smo uspjeli. Mi imamo pravo na odgovor u roku 30 dana. Pokrenuli smo postupak sukoba nadležnosti jer smatramo da je za konkretan slučaj nadležan centar u Šibeniku, gde je bilo poslednje prebivalište roditelja, rekao je on.

Direktor je dodao da su na slučaju radili iskusni socijalni radnici koji nisu mogli da zanemare stanje koje su zatekli.

Bjažević je rekao i da su posle "intervencije" socijalnih službi, roditelji sredili kuću i nabavili krevetić za dete, što je bio jedna od razloga zašto je novorođenče oduzeto porodici.

Mediji navode, da je otac uzalud objašnjavao kako ih je porođaj zatekao, a posle se ispostavilo da je majka pogrešno izračunala termin jer je prva tri meseca imala simptome koji u većini slučajeva isključuju trudnoću.

Majka je takođe pokušala da pronađe nekog lekara koji govori nemački, jer je to jedini jezik kojim se služi - što je potvrdilo nekoliko osoba, a kada je dobila trudove, hitna ju je prebacila u KBC Split gde je utvrđeno da nije prevremeni porođaj već da se žena porađa.

Zbog majčinog nepoznavanja hrvatskog, nedostatka prevodioca i nepostojanja dokumentacije o trudnoći, jer nije imala ginekologa primarne zaštite, pozvan je Centar za socijalnu zaštitu koji je posle posete stanu, koji par iznajmljuje, oduzeo roditeljima decu uključujući i novorođenče i prebacio ih u Dom, gde je otac zbog korone mogao da ih viđa jedan sat nedeljno.

Telefonski pozivi bili su dopušteni svakodnevno pa su makar detetu od četiri godine pružali utehu kontakta s roditeljem. U tom razdoblju od dve nedelje odvojenosti od bebe, majka je izgubila mleko.

Iako su socijalni radnici kasnije utvrdili da je stanje stana zadovoljavajuće, deca su i dalje još nekoliko dana ostala u domu pre nego što su konačno vraćena roditeljima.

Ostaje nejasno šta je bio razlog ovolike ažurnosti socijalnih radnika kao i zašto, ako je situacija bila baš toliko loša, nije obaveštena policija zbog porodičnog nasilja, zlostavljanja dece ili zapuštenosti dece?

Advokat porodice Teo Tomić, najavio je žestoku borbu i utvrđivanje svih okolnosti ovog skandaloznog slučaja.

– Razmatram podnošenje kaznene prijave protiv odgovornih osoba, rekao je on.

