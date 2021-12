DOBROTA, OČAJ I TUGA: Ovako je proslavljen Božić na Baniji! VIDEO

Tako Banja izgleda ovih dana, a to su zabeležili reporteri portala Index.hr

„Dragi moji, je l’ za kafu? upitala je Branka Majkić, koja je izašla u dvorište kada je čula auto. Rekla je to i pre nego što smo izašli iz auta. Nije znala da dolazimo. Pa, ipak, prvo je rekla „Uvek ste mi dobrodošli” i ponudila nam kafu. Otišla je brzo da se presvuče, da nas ne dočeka tek tako. Za nekoliko minuta uspela je da se presvuče i skuva kafu, pa nas je, dok smo razgledali nekoliko metara dalje po srušenoj kući, pitala gde smo jer nas je čekala kafa.

Ko je bio na Baniji, koju je krajem prošle godine pogodio stravičan zemljotres, dobro će znati ovo nepatvoreno gostoprimstvo, ovaj nesalomivi duh.

Ulazimo u drvenu kolibu, spolja liči na ostavu. Ušli smo unutra jednom nogom i već smo skoro na pola sobe. Prostor je veličine otprilike tri puta tri metra i ima kuhinju, trpezariju i dnevni boravak. Na prvi pogled kuhinjski elementi su sastavljeni od tri različite kuhinje. Branka objašnjava da sve čine ostaci kuhinja tri različite komšije. Tamo gde bi inače stajao lavabo, sada je bazen sa vodom. U levom uglu pored stola je šporet. Vruće je.

„Deco moja, dobro sam“, kaže Branka dok sedi na stolici, kao da nas smiruje.

Pet minuta ranije, dok je čekala da uđemo u njenu zgodnu kuhinju i dnevni boravak, pokazala je na srušenu kuću. I jutros se nekoliko puta treslo“, rekla nam je tada i dodala da njen suprug, za razliku od nje, još ima hrabrosti da tu i tamo uđe u kuću koje više nema. Koja je u decembru 2021. i dalje u potpuno istom stanju, nagnuta i napukla, kao i krajem decembra 2020. godine, kada je Baniju pogodio razorni zemljotres. Samo unutra, sigurno, nešto je u međuvremenu otpalo.

Branka i njen suprug su kontejner dobili ubrzo posle zemljotresa, ali je to kancelarija, pa u njemu nema toaleta ni tuša, već im služi samo za spavanje i odlaganje stvari.

Četiri-pet metara od napukle kuće su kontejner, hemijski toalet i onaj gde sedimo sa Brankom.

„Još nekoliko dana i biće godina dana od zemljotresa, razornog zemljotresa koji je učinio ono što je uradio 29. decembra prošle godine. Deco, nije sve u sjaju i luksuzu. Ljudi mogu da budu srećni i zadovoljni pod šatorom, uostalom.je da si zdrav,sve ostalo biće.Pet života je tu nestalo.Nekad će neko da napravi kuću,ne mora da bude 100 kvadrata, biće 30.Ali život se nikada neće vratiti. To su dva mlada života, dva mlada momka koja su umrla, teško je“, kaže Branka.

„Tužno, jadno, to je tako“, kaže ona, prisećajući se zemljotresa koji je nju i muža ostavio bez krova nad glavom, ali to ne govori zbog samosažaljenja, već zbog izgubljenih života. U Majskim Poljanama se svi poznaju i ima mnogo simpatija za one kojih više nema i za njihove porodice. Tuga Branku i njenu suprugu podseća da je moglo biti gore nego da ostanu bez krova nad glavom.

Danas kuća u kojoj su živeli izgleda kao da je vreme u njoj stalo, kao da je zemljotres bio pre nekoliko minuta.

Mada će i sami naglasiti da je najvažnije da su izvukli živu glavu, a godinu dana posle zemljotresa Branka i njen suprug ne mogu da se normalno istuširaju, već da idu u toalet u toi-toi.

Kurir.rs/Index.hr