VIRUS NIJE IZMISLIO BIL GEJTS! Splitski lekar: Kod nas nije kao u Južnoj Africi, ovde ljudi umiru od OMIKRONA, pucamo po šavovima

On je protekla 24 sata proveo u dežurstvu u kovid-jedinici intenzivnog lečenja splitske bolnice, pre nego što je dao intervju za HRT.

- Stanje je nikad gore. Mislim da se nalazimo pred zidom, gotovo smo ispunili kapacitete, opet će biti potrebno da selimo bolesnike iz odeljenja i soba i nabavljati nove respiratore kako bismo osigurali mesto za nove kovid-pacijente. Sada imamo 57 pacijenata u Jedinici intenzivnog lečenja, od toga samo devet nije na respiratoru.

Jutros sam napravio vizitu u 5:30, od tih devet možda bismo dvoje mogli premestiti i na drugo odeljenje. Situacija je izuzetno ozbiljna, neću reći da je rizična jer bi ispalo da ne možemo da se brinemo za sve pacijente, ali možemo na račun toga da smo preopterećeni i da pucamo po šavovima. Kad bih vam rekao što sam sve radio u 24-satnom dežurstvu... sigurno sam radio za tri lekara, rekao je Duplančić.

On je dalje pričao o tome kako ljudi i dalje ne shvataju ozbiljnost situacije.

- Ljudi misle da se to događa nekom drugom, da to ne postoji, da je koronu izmislio Gejts, ali bolest postoji i to je teška bolest. Ova nova varijanta koja je među nama zaraznija je nego ijedna dosad. Na primer, dovoljno je da budemo par minuta bez maske u prostoriji ako je jedan od nas pozitivan i drugi će se zaraziti. Razlika je u tome jesmo li cepljeni ili ne. Imamo radnike koji su zaraženi omikronom, primili su tri doze cepiva pre i ne pokazuju nikakvu kliničku sliku. Testirali su se samo zato što u kući imaju bolesnog člana porodicei i da bi njih zaštitili pa su ispali pozitivni, rekao je Duplančić.

- Preporučujem, preklinjem naše sugrađane da se vakcinipu jer je to jedini efikasan način da sprečimo težak oblik bolesti. Pa imamo 57 pacijenata u JIL-u, to nikad u istoriji nismo imali niti sam mislio da ćemo imati toliko pacijenata, rekao je on.

- Informacije koje su nam došle iz Južnoafričke Republike, da je soj zarazniji, ali da je blagi oblik, to je možda primereno za njih, gde je prosečna dob ljudi 30 godina. Mi smo stara populacija i s godinama ljudi dobijaju i raznorazne bolesti. Omikron je možda u JAR-u blaga bolest, kod nas je teška, od koje ljudi umiru, ljudi umiru od omikrona, rekao je Duplančić i otkrio da imaju pacijente koji su rođeni i 1970ih i 1980ih.

