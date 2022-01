MISTERIJA UGOVORA O KUPOVINI RAFALA: Ni predsednik Hrvatske ga nije video, ministar odbrane ima opravdanje!

Potvrdili su to danas Jutarnjem listu iz njegovog kabineta, gde su naveli da je Milanović zahtev Vladi uputio 22. decembra, ali da odgovora još nema. Iz Vlade za sada Jutarnjem nisu objasnili zašto je to tako.

Ali, kako je predsednik nedavno izjavio, on nije jedini koji ne može da dođe do ugovora vrednijeg od milijardu evra. Prema njegovim rečima, ugovor su tražili i članovi skupštinskog Odbora za odbranu, ali su dobili i odbijenicu, koju je ministar odbrane Mario Banožić pravdao da su „treće lice” i da ne mogu da dobiju ugovor bez francuske dozvole. To je razlog navedeno u prepisci predsednika Obora Franka Vidovića sa Ministarstvom.

Odbor je 15. decembra zatražio uvid u ugovor, a odgovor iz ministarstva dobio je 28. decembra. Tada je konstatovano da Komitet, kao treće lice, ne može dobiti ugovor o uvidu bez pismenog odobrenja „druge strane“, odnosno francuskog Ministarstva odbrane.

„Po pribavljanju potrebnih prethodnih saglasnosti možete izvršiti uvid u predmetni Tehnički ugovor i navedene ugovore u prostorijama Ministarstva odbrane“, navodi se u Banožićevom odgovoru. Vidović odgovor Ministarstva smatra nečuvenim i ističe da parlament ne može biti "treća strana".

Ovde se radi o minorizovanju parlamenta, jer pobogu, kakav je to parlament Ministarstvu odbrane i Vladi!? Ko im je drugi, a ko prvi? Postoji li nešto što ne znamo? Tim pre što sam lično u više navrata javno podržao kupovinu aviona, jer sam kao predsednik Odbora izlazio u javnost sa ministrom, kada su se pojavile sumnje u proceduru i podržao ono što je izneo Odboru u vezi kupovine multi -uloga borbenog aviona Vidović nastavlja:

„Odbor za odbranu je, između ostalog, organ civilne, civilne kontrole nad Ministarstvom odbrane, a ovakvo objašnjenje ministra je nečuveno! Pitati drugu državu kako će predati ugovor svojim državnim funkcionerima u skladu sa zakonima države u čijoj je vladi ministar”.

A kako je parlament treća strana Ministarstvu odbrane, objasnili su u samom ministarstvu. „Treće lice je svako pravno ili fizičko lice koje nije strana ili potpisnik ugovora. Potpisnik sporazuma sa hrvatske strane je Ministarstvo odbrane. U toku je proces dobijanja dozvole od francuske strane“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

