UHAPŠEN 72-GODIŠNJAK JER JE VREĐAO PLENKOVIĆA: Narcisoidni jadnik, treba ga dočekati pokvarenim jajima! Imamo li novog druga Tita?

On je navodno ispod objave o dolasku predsednika Vlade u Maslenicu povodom obeležavanja 29. godišnjice VRO Maslenica '93, na FB profilu jednog zadarskog portala napisao kako bi Andreja Plenkovića trebalo gađati pokvarenim jajima, piše Zadarski.hr.

"Treba ga dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone, niko nije toliko ponizio i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik", napisao je 72-godišnjak u svom komentaru objavljenom 20. januara na portalu Kalelarga info.

U optužnom predlogu se navodi kako je M.Ć. "narušio javni red i mir, vređanjem i omalovažavanjem predsednika Vlade RH koji je 21. januara dolazio u Maslenicu u svojstvu službene osobe radi obavljanja službene dužnosti u vezi sa obeležavanjem 29. godišnjice VRO Maslenica".

Briševljanin (72) je na Fejsbuku napisao status u kojem tvrdi kako on nije bio jedini uhapšeni tog dana zbog komentara na Fejsbuku.

"Ovo je rezultat mog komentara premijeru hrvatske Vlade koji katastrofalno vodi hrvatsku Vladu, jedan pokazatelj je masovno iseljavanje hrvatske mladosti u tuđinu. Premijer je došao u Zadar, a zbog njegove bezbednosti mene je policija uhapsila i zadržala dok premijer nije otišao sa ovog područja, jer ja sam opasnost", naveo je 72 godišnji M.Č. pa dodao kako su mu u policiji najpre rekli da je pretio premijeru.

"S obzirom na to da sam im izbio taj argument okrenuli su na vređanje (da sam ga vređao), a bilo je još uhapšenih. Sa mnom je bio čovek učesnik akcije "Maslenica", a dok je premijer postavljao venac, on je bio u zatvoru isto zbog komentara. Za vreme Jugoslavije kad bi Tito dolazio u Zadar milicija je zatvarala unutrašnje neprijatelje odnosno Hrvate koji nisu idealizovali "ljubičicu belu" jer su bili "opasni" za druga Tita, baš kao ja danas i mnogi drugi koji vide upravo ono što vidim i ja. Mogu me zatvoriti ali ućutkati me neće, ućutkati me mogu jedino fizičkom likvidacijom. Na znanje HDZ-u i njegovom vođi, NE BOJIM VAS SE", napisao je 72-godišnjak pitajući se "imamo li u Hrvatskoj ponovo kult ličnosti i imamo li ponovo druga Tita".

Uz svoj status na Fejsbuku M.Ć. je objavio i optužni predlog.

Iz PU zadarske su rekli kako će tokom jutra poslati saopštenje vezano za ovaj događaj, a ostale informacije pre objave saopštenja nisu hteli da daju.

