ŠOKANTAN PRIZOR U BJELOVARU: Maloletnice se pobile u parku, prolaznici snimali i navijali, niko da ih razdvoji

Žena koja je sa još dve prijateljica razdvojila sukobljene devojke opisala je da je sa još dve prijateljice išla prema kolima parkiranim u blizini parka kada je videla veliku grupu mladih, mahom maloletnika, i galamu.

- Vidim svi nešto snimaju. Odemo do jedne cure koja nije htela da učestvuje u tome i kaže ona: 'Neke cure se tuku.' Mi stale, gledamo se, je li to dobro čujemo, cure se tuku, a stotinjak ljudi sve to gleda i snima? Stojimo mi tu i ne znamo što da radimo. Ja vadim mobilni, zovem policiju, kad u tom trenutku vidim jednu od mojih prijateljica kako trči među tu gomilu mladih i ide razdvajati devojke, ispričala je devojka a prenosi MojPortal.hr koji ima snimak tuče i Fejsbuk objavu devojke..

- Ništa, spremim mobitel i potrčim za njom. Prizor šokantan. Tri cure se vuku po podu i čupaju jednu curu za kosu. Izvučemo sa strane frendicu i tu curu, izolujemo ih, cura vidno uznemirena, plače, pokušavamo ju smiriti, ali ne ide. Odvučemo ju skroz gore kod paviljona, maknemo je od te mase neodgojenih, bezobraznih, mladih, i dalje je pokušavamo smiriti, okrenemo se i vidimo da te iste cure, čiji izgled i odevanje bolje da i ne komentarišem, idu za nama te i dalje verbalno napadaju devojku koju smo maknule od njih i i dalje ta masa mladih ide za nama i smeje se. Njih to zabavlja, ispričala je šokirana djevojka.

Devojka je navela i da ni ona nije mnogo starija od okupljenih ali da joj je šokantno i neshvatljivo da je gomila gledala i snimala tuču devojaka i nije htela da pomogne.

Dodatni šok je doživela kada je, nakon što se sve završilo i po devojku koju su zaštitile stigao prijatelj, naišla na policiju koju je silno zabavila priča o tuči.

- Ispričamo šta se desilo, kažemo da je par cura tuklo jednu curu, ostala gomila gledala i snimala, kaže prijateljica ubili bi tu curu da ih nismo razdvojili, a najjači komentar jednog od starijih policajaca na to je bio: 'Je li cura sada na Boriku?', misleći na groblje Borik. Kažem ja nemojte biti toliko ironični, drugi policajac mi govori: 'Ajte vi cure doma spat.'

Ispričala je i da su i pored toga pokušale da ispričaju šta se dogodilo i kako su zvale policiju koja se nije pojavila, samo da bi ih dodatno "ukopala" jedna gospođa koja im je rekla da su i one mogle a dobiju batine.

- Razlog zašto ovo pišem je što nije normalno da se to događa, ne samo u Bjelovaru već bilo gde. Da se mladi, mahom maloletnici, tuku i to snimaju, umesto da smiruju situaciju. Sramota za sve one koji su to gledali i podržali, zaključila je devojka.

Kurir.rs/Moj portal.hr