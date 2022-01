MILANOVIĆ O UKRAJINSKOJ KRIZI: Ako dođe do eskalacije, povlačimo sve hrvatske vojnike, Ukrajina nema šta da traži u NATO

Hrvatski predsednik izjavio je danas, prilikom obilaska fabrike Kraš, da ne zna ništa o sukobu na granici Ukrajine.

- Ne znam ništa o tome, NATO pojačava prisutnost, mi s tim ne moramo ništa, niti ćemo imati išta. Ako dođe do eskalacije povući ćemo do zadnjeg hrvatskog vojnika. To nema veze s Ukrajinom, nego s Bajdenovom politikom, vidim nekonzistentnost i opasno ponašanje. Ovo se događa u predgrađu glavnog grada Rusije i načini postoje da se Ukrajina sačuva, bar 99 posto, da joj se ekonomski pomogne.

- Kad je otišao Tramp kojeg su demokrati napadali da se ponaša kao dadilja prema Putinovoj politici, nova administracija pod pritiskom republikanskih jastrebova, odjednom vrš pritisak na Pentagon i Bajdena da se prema Rusiji postave čvrsto. Vidim čvrsti ruski interes, vidim i Ukrajinu. Ukrajini nije mesto u NATO-u. Oni su jedna od najkorumpiranijih država na svetu. Mir. Treba smiriti političku scenu i ne dopustiti da ekstremisti drže pritisak na politiku i zato Hrvatska u tome neće učestvovati. Neće dopustiti, a Plenković neka preti Rusiji koliko hoće. Osim što je dva puta posetio Ukrajinu, ne zna šta se događalo. Hrvatska od toga treba pobeći, kad je požar zatvaraj vrata.

Kurir.rs/Jutarnji list