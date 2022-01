NE BOJIM SE UKRAJINSKIH HULIGANA: Milanović se oglasio nakon stavljanja na crnu listu ekstremističke stranice!

"Ne plašim se ukrajinskih huligana niti bilo čega što bi moglo da se desi Hrvatskoj. Hrvatska je sigurna, borili smo se za nju", rekao je za RTL.

Tvrdio je da posle isteka predsedničkog mandata za njega nema drugih funkcija. - Nema dalje u mojoj karijeri, to je to. Neću više da radim ovako nešto. Želim da uradim sve u interesu svog naroda, svoje zemlje - rekao je on i objasnio da nikada neće imati uticaj koji sada ima.

„Verujem da činim dobro za svoju zemlju“, dodao je on. On se osvrnuo na Zvonimira Frka Petešića, šefa kabineta premijera, i rekao da je počinio krivično delo. - Plenković štiti i stavlja u senku u zaštitu kategorički ljude koji su jednostavno korumpirani. Neko ko svesno laže o prijavi prebivališta uživa zaštitu premijera. Mislim na Frka Petešića – rekao je Milanović.

"Čovek je varao, svesno. Nema veze sa Dugim otokom osim što mu je baba otuda. Namerno je promenio prebivalište nakon boravka u Zagrebu", dodao je, ističući da je reč o krivičnom delu. On je naveo da, uprkos svemu što se desilo Ivi Sanaderu, nikada nismo imali korumpiraniju vlast.

S obzirom da se zalaže za transparentnost, zamoljen je da prokomentariše to što ministar Mario Banožić od njega traži da skine oznake tajnosti sa svojih putovanja. "Ja sam vrhovni komandant HV-a, ja sam štićena osoba. Gde me voze nije informacija koju javnost treba da zna. Banožić je Plenkovićev trkač, mene su ljudi izabrali",rekao je on.

Kurir.rs/Večernji.hr