DUBROVNIK DOBIJA PRVI GEJ BAR: Oni su najbolji potrošači, uzećemo debelu lovu a svi su dobrodošli!

Dubrovnik važi za "gej frendli" grad pa su dvoje dubrovačkih ugostitelja procenili da je došlo vreme da ova popularna turistička destinacija dobije i svoj gej bar.

Bar bi trebalo da bude u Ulici Marojice Kaboge, jedinoj slepoj ulici u gradu, ali pošto je sve još uvek nezvanično, ugostitelji koji planiraju otvaranje nisu želeli ništa da komentarišu dok se sve ne finalizuje, piše Dubrovački vjesnik.

Dubrovčanima se ideja dopada, piše Vjesnik.

- Toliko je bilo gejeva muških i ženskih ovog leta da to nije normalno. Pošto sam magnet za sve polove tako su se oni jednostavno lepili. Jedno 30 posto posla u restoranu sam ovo leto imao sa njima, a to nije mala stvar. Oni su najbolji gosti na svetu, najbolji potrošači, izuzetno pametni, inteligentni, pristoji i kulturni ljudi, kaže Nikola Nikić, inače dubrovački ugostitelj, pa nastavlja:

- Ovo leto sam rekao "ko prvi otvori gej klub da će uzet debelu lovu. A prvo i prvo, to je moja ideja, priča se očito proširila i eto čuo sam i ja da se otvara, rekao je on i ocenio da će bar biti otvoren na "idelanoj poziciji" jer buka nikome neće smetati, biće dosta posla a i to je jedina slepa ulica u gradu.

Znači, u bar će zalaziti i oni drugačije seksualne orijentacije?

Dubrovčanin Edi Jertec kaže da je " Dubrovnik je grad koji je otvoren za sve".

- Na kraju krajeva, Dubrovnik je među retkima ugostio kruzer pun homoseksualnih ljudi, muškaraca ili žena. Dubrovnik je čak imao i konferencije gej populacije. U Dubrovniku su uvek svi bili dobrodošli. Smatram da su to kulturni ljudi, specifični kao i svi drugi. Ne vidim problem u tome, rekao je on.

Ako se taj bar i otvori u Dubrovniku, smatra Jertec, grad može samo da prosperira jer su to "fini gosti koji će na kraju krajeva popuniti apartmane, hotele i doneti priliv novca koji očigledno Dubrovniku još uvek treba".

- Treb'o je bit odavno što se mene tiče, i ostale stvari a ne samo gej bar jer je u Dubrovniku sve više gostiju koji traže nešto drugačije. Po meni je to pun pogodak, ko god da ga otvori, profitirao je. Gej gosta je u nas jako puno. Imam svoje mušterije, verujte to su najbolji gosti. Kažu da su i najbolji prijatelji ženama, pa eto, kaže Katarina Dadić

