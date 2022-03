HRVATSKI VOJNI PILOT: Ovo je sramota za NATO! USRED RATA neprimetno leti dron dužine kao Mig-21 kroz 3 NATO zemlje i sruši se sam!

"Neverovatno je da usred rata u Evropi poleti jedna letelica brzinom lovačkog aviona i doleti sve do glavnog grada jedne NATO države i tamo se sruši jer je ostala bez goriva. To je letelica koja je kroz NATO zemlje Rumunije, Mađarsku i Hrvatsku prošla nezapaženo", rekao je Selak.

"To je za mene sramota, to je sramota za NATO, to je sramota za zaštitu vazdušnog prostora država članica ovog saveza koji bi taj prostor trebalo da štiti, ali to u ovom slučaju nije radio", poručio je vojni pilot u penziji Ivan Selak.

"Oni sad tamo negde u španskom Torehonu, gde je vazduhoplovno operativno središte NATO-a, smišljaju odgovore koji će biti, u smislu, da su videli sve, ali su kontrolisali stvari. Ali nisu kontrolisali. Demantuje ih činjenica da pukom srećom letelica nije pogodila studentski dom", poručio je.

"Ako nije viđena u vazduhu, onda radari koje imamo vrede 0 bodova", rekao je on, a na pitanje o odgovornosti hrvatske protivvazdušne odbrane odgovara:

"To može biti isključivo krivica NATO-a. Vi ne dižete svoje avione u ovom slučaju, nego je NATO taj koji reaguje, procenjuje, koordinira i upravlja zaštitom vazdušnog prostora. Ako letelica nije viđena u vazduhu, onda radari koje imaju Rumunji, Mađari i mi vrede nula bodova".

"Letelica je letela na 1.300 metara visine, morala je biti vidljiva. Ona je dužine Rafala, aviona F-16 ili MiG-a 21, morala je biti primećena. Čak nije išla brzo, išla je samo oko 700 km na sat", dodao je.

"Ovde se radilo o špijunskoj izviđačkoj letelici", rekao je pilot o ciljevima ovakvog leta i šta ovakvim tipom letelice žele da postignu oni koji su je programirali.

"To je stara letelica, ali vi u nju možete ugraditi novu elektronsku opremu za izviđanje, špijuniranje, prisluškivanje. I Ukrajina, recimo, tu ima dobru opremu. Letelica je stara kao takva, star je njen motor, ali vi možete tu ugraditi najnovije kamere, najbolju opremu. Ovde se radilo o špijunskoj izviđačkoj letelici, pitanje je samo kakva je oprema koju spominjem. Ona je stara, ali nije bezopasna, pogotovo s novom opremom", kaže.

"Ali to su letelice koje se otmu kontroli, vi njenu rutu pre programirate, vi ne upravljate njom, osim ako nije napravljeno da se kontroliše radioputem, ali ne bih rekao da je to slučaj. U svakom slučaju, očito je programirana s greškom pa je umesto na severoistok pošla na jugozapad", govori Selak.

Na konstataciju da u Ukrajini postoji mesto Jarun (Yarun), koje se nalazi između Kijeva i Lavova, on kaže:

"Teško je to reći, čini se da je ona programirana greškom. Kao da je neko umesto 0-90 stepeni uneo vrednost od 270 stepeni. To su letelice čije rute pre leta programirate. Ispada tako da je letelica, takoreći, bez veze letela na zapad", poručio je.

Sinoć oko 23 sati na zagrebački Jarun, u blizini Studentskog doma Stjepan Radić, pala je bespilotna letelica ruske proizvodnje. Stvorio se veliki krater i na tlu su ostali delovi konstrukcije za koje se ispostavilo da, prema svemu sudeći, pripadaju letelici. Na dve lokacije na Jarunu su pronađena i dva padobrana.

