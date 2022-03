HRVATSKI PILOT O TVRDNJI MINISTRA ODBRANE Koja budala bi u onakav dron stavila avio bombu! Da je tako, nestalo bi pola studenjaka!

„Siguran sam da nisu pronađeni, skoro sam siguran da nisu našli avio bombe. Dakle, ne verujem da fragmenti avio bombe postoje. Fragmenti eksploziva i fragmenti ostatka eksplozije postoje. Zašto? To je izviđački dron iz 1980-ih. "

"Ta letelica poseduje ono što i avion na kom sam leteo. Postoji eksploziv koji će uništiti podatke. Ne želim da moj protivnik vidi da li ta letelica nekontrolisano pada na neku teritoriju. Taj eksploziv se ne aktivira ako letelica padne kontrolisano. Ona kontrolisano pada, padobrani su otvoreni, lagano pada na zemlju."

"Ovo je bio nekontrolisani pad, padobrani se nisu otvorili, bukvalno su se raspali, razdvojili i ona je velikom brzinom pala na zemlju. Identično takvom sistemu poseduje MIG-21 na kome sam ja leteo. Ovaj sistem je korišćen za presretanje u vazduhu," U slučaju da ste pogođeni iznad neprijateljske teritorije, da ste morali da napustite avion iz nekog razloga, pre katapulta, bio je crveni sigurnosni prekidač sa desne strane kojim se može uništiti šifrovana veza. Veza bi uništila i sama, ali da budete sigurni, trebalo bi da je uništite pre katapultiranja. To je priča o Drugom svetskom ratu sa nemačkom podmornicom usred okeana kada je neko zaboravio da uništi Enigmu, uređaj za šifrovanje podataka“, rekao je Selak.

"Ja ne vidim koja bi to budala stavila u ovu letelicu bombu. Ukoliko, da razjasnimo, iz ove letelice izvadite opremu za izviđanje, detekciju, ometanje, za bilo šta, umesto nje vi možete staviti toliko tešku količinu eksploziva. A da bi neki kreten sad tu stavljao avijacijsku bombu… Vi možete, teoretski, staviti eksploziv, ali da je on bio unutra zaista… Danas ne bi bilo pola krila studentskog doma u onoj ulici", kaže Selak.

Mario Banožić foto: Beta/Admir Buljubašić, Profimedia

Već sam rekao, nije ministar taj koji treba da zna kalibar topa na mom avionu. On nije taj koji treba da zna početnu brzinu granate ispaljene iz tenka. Ali ministar oko sebe treba da ima tim koji to zna, a ne da prvog dana, nakon što je avion pao nekoliko desetina metara od studentskog doma, izjavljuje da je bezopasan i da ne predstavlja pretnju.

Na sreću, premijer je to juče demantovao i rekao da je to jasna pretnja. Dobro urađeno! A danas, dan nakon pada, ministar kaže da su unutra bili čak i fragmenti avio-bombi. Dakle, pre 36 sati ste rekli da to nije pretnja, juče je vaš šef rekao da je to pretnja. I danas... Da li je rekao da jeste ili nije? Pa ajde čoveče, osvesti se, radi taj posao ili, neću sad da glumim, šta priča predsednik Milanović.

Ne radi se uopšte o tome ko ga je pokrenuo. Za mene je problem zašto je ta letelica prošla kroz integrisani vazdušni prostor NATO-a iznad zemalja NATO-a. Prošla je lovačka letelica dugačka 14,3 metra. Zamislite ruski KH-22 do KH-90. Rakete, bespilotne letelice naoružane eksplozivom su generalno duplo kraće od ove rakete. Šta bi nam uradili oni od vas koji su duplo manje razmišljali? Šta je zaštita vazdušnog prostora nad zemljama NATO-a?

