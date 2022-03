PLENKOVIĆ OPET KONTRIRA NATO OKO DRONA: Informisao i opoziciju da je letelica bila naoružana, imala oko 45 kg eksploziva VIDEO

Posebna tačka današnjeg razgovora u Banskim dvorima bila je informacija o padu letelice prošlog četvrtka". Posebna tačka našeg dijaloga bila je situacija sa udesom prošlog četvrtka uveče na studentskom domu", rekao je Plenković.

„Preneli smo im dosta pouzdane i proverene informacije, a to je da je letelica bila naoružana, da je došlo do eksplozije, da je najverovatnije u pitanju avio-bomba, biće više detalja o tome. Pronađen je upaljač, geler. ..“, rekao je Plenković.

„Ona je bila namenjena da nosi oružje“, dodao je on. "Ponovili smo da sistem osmatranja i navođenja, radarski sistem, u ovim okolnostima prati vazdušni prostor, posebno kada nema civilnih letova iznad Ukrajine, pa je u drugim delovima gušće. Ono što je izvesno, u to sam se uverio obilaskom našeg navođenja, a bio sam u NATO centru, pouzdano znamo kada to prvi put može da se snimi na rumunskim, mađarskim i hrvatskim radarima“, rekao je on.

Oni koji se time bave nisu to doživljavali kao nešto opasno, odraz je bio slab“, dodaje on.

"Aktivnosti sa saveznicima ovih dana su takođe važne, u smislu kontrole vazdušnog prostora. Saveznički preleti su važna poruka bezbednosti. Saveznici su uz nas. U toku je NATO operacija Plemeniti štit, avioni kontinuirano poleću sa nosača aviona i kontrolišu nebo Bugarska, Rumunija, pa čak i BiH“, rekao je on.

Smatramo da su naše kolege iz opozicije saznale vredne i nove informacije koje su im važne“, rekao je on. Kaže da su ponudili ovakve sastanke kad god smatraju da je to važno. "Moj utisak je da su bili zadovoljni, da će im ovo znanje biti od koristi", rekao je Plenković.

"Znamo samo tačku gde su rumunski radari prvi put primetili dron. Trenutak kada je primećen ne znači da je tamo lansiran. Možda je to bila greška, sabotaža ili namera. Još nemamo odgovor", rekao je on.

"Ovde se prvi put vidi, od tada do Zagreba leti pravolinijski. Ne znamo šta je bilo pre. Ne znamo sigurno gdje je lansiran i ko", rekao je on.

Sigurno je da je došlo do eksplozije.Desila se u zemlji, na dubini od nekoliko metara.Pronađeni su upaljač, geleri, delovi te bombe, koji su potom identifikovani, brojevi upaljača su upoređeni sa sličnim bombama koje postoje. .na osnovu uviđaja. Stručnjaci će objasniti zašto nije bilo veće štete. Izuzetno povoljna okolnost je što je pala na zemlju“, rekao je on.

"Niko nikada nije rekao da je 120 kilograma eksploziva. Ukupna težina bombe bi mogla da bude 120 kilograma, a onda u originalnoj proizvodnji, ako je ta bomba, trebalo bi da ima 45 kilograma eksploziva", rekao je premijer.

"Imamo veliki broj funkcionalnih aviona, mogu da budu u vazduhu za nekoliko minuta, ali oni nažalost nisu kvalitet koji će biti Rafali, imaćemo ih za manje od dve godine, onda ćemo imati mnogo veće mogućnosti. sada imamo tehnologiju od pre 40 godina, a za par godina ćemo imati najsavremeniju tehnologiju“, rekao je on.

"U međuvremenu, jačanjem PVO i boljim prenosom informacija unutar saveznika, uz dogovore o vežbama, mi nismo granična država. Da jesmo sada bismo bili deo operacije Plemeniti štit i svaki dan bili bi avioni nad hrvatskim nebom poslednjih nekoliko dana“, rekao je on.

On je dodao da su Amerikanci i Francuzi spremni da dodatno pomognu Hrvatskoj. Umesto suštinskog, mi se bavimo nekakvim smešnim tezama o nečijem pi-aru”, rekao je Plenković na pitanje da li je konferencija za novinare dok su leteli avioni njegov PR.

„Tada sam održao konferenciju za novinare jer smo tokom sastanka videli izjavu šefa NATO-a da je letelica bila nenaoružana. Da bih eliminisao informacioni haos, odmah sam odlučio da izađem u javnost i kažem istinu“, rekao je on.

„Znao sam da idu. To su lideri koji u poslednje vreme nisu bili u Ukrajini. Bio sam u Ukrajini u decembru. Moji odnosi i stavovi prema Ukrajini se nisu promenili, bili su u pravu. U ovom trenutku je to bio dogovor tri premijera koji su otišli ​​tamo, pozdravljam to“, rekao je on.

Kurir.rs/Index.hr