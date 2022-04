HRVATSKA VOJSKA OSIM VOJNIH U 2022. PLANIRA I: 21 duhovnu vežbu, 18 hodočašća i duhovno-rekreativne dane, ali i bračne susrete

Hrvatska vojska ove godine učestvovaće na duhovnim vežbama i pastoralnim seminarima, a organiziraju se i hodočašća, duhovno-rekreativni dani i letovanja za decu i mlade i bračni susreti vojnika.

Sve se to nalazi u Godišnjem planu rada Ministarstva odbrane za 2022. godinu i to pod stavkom Samostalno odeljnje za podršku Vojnom ordinarijatu. Ima to i svoju cenu, pa će tako za bračne susrete, duhovne vežbe, pastoralne seminare i slično platiti ukupno više od 10.3 milijuna kuna.

U skladu s Vatikanskim ugovorima

U planu rada je taj iznos predviđen na tri stavke. U jednoj su duhovne vežbe, bračni susreti i pastoralni seminari, u drugom duhovno-rekreativni dani i letovanja za decu, a u trećem hodočašća. Međutim, iz plana nije vidljivo koliko je novca predviđeno za svaku od te tri stavke.

Kako je Dnevnik.hr doznao iz MORH-a, planirane aktivnosti su u skladu s obvezama iz ugovora između Svete Stolice i Hrvatske o dušebrižništvu katoličkih vernika, pripadnika oružanih snaga i bezbednosnih službi.

Prošle godine nije bilo ni bračnih susreta ni duhovnih obnova, već samo tri hodočašća, ali u MORH-u objašnjavaju da se od svega toga odustalo zbog pandemije.

Prema ovogodišnjem planu rada, predviđena je 21 duhovna vježba, odnosno bračni susret, odnosno seminar, pet duhovno-rekreativnih dana i letovanja i 18 hodočašća. Na primer, 2020. godine za duhovnu brigu bilo je predviđeno nešto više od osam miliona, ali ostvareno je nešto manje od 7.7 milijuna kuna. Prošle godine trebalo se održati 13 hodočašća, ali organizirano je tek njih šest.

Kurir.rs/Dnevnik.hr/Index.hr