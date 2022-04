MILANOVIĆ NAPRAVIO HAOS NA KOMEMORACIJI U JASENOVCU: Plenković je lažov i dno dna, HDZ razbojnici

Odvojeno od svih, prvi je u Jasenovac došao Zoran Milanović, nakon njega premijer Andrej Plenković sa ministrima i predstavnicima srpskih i romskih organizacija, a predstavnici jevrejske zajednice nisu želeli da komemorišu sa Plenkovićevim ministrima.

- Imate sa jedne strane korumpirane poluudbaše i s druge Jevrejsku zajednicu koja je neovisna, komentarisao je Milanović razloge zbog čega i ove godine nisu svi zajedno na komemoraciji.

Posebno je kritikovao antifašiste i ustvrdio da ih je ”Plenković kupio”.

- Pred te događaje Plenković uvek te ljude kupi, dovede ih, kupi im kavice i nakon toga ponovno laganje. Imao bi ozbiljan problem biti ovde u društvu Milorada Pupovca, čoveka koji je rekao da je Hrvatska vojska u Oluji počinila etničko čišćenje, rekao je on.

Kako prenose Večernje novosti, za premijera Plenkovića je šef hrvatske države ponovo rekao da je ”dno”.

- On je jedan lažov. Nakon one huljske, udbaške provokacije Plenkovća i njegovog klana, ja ne mogu i neću drukčije umesto udbašem da nazovem svakoga ko legende Domovinskog rata dovede u vezu sa Udbom. Kad mi neko govori o živcima, moji su dosta ledeni većinu vremena. Voleo bi da nisu.To je sve zajedno jedno dno, oni koji se danas tu okupljaju, rekao je Milanović.

- Najodvratniji i najopasniji ljudi u ovoj zemlji su oni koji se pojave iz trećeg ešalona i sada moralizuju. To su najgori ljudi, udbaški ubice, grozno, tvrdi predsednik Hrvatske i ponovo oca hrvatskog premijera povezuje sa Udbom.

- Ali da mi nakon toga sin rezervnog majora KOS-a govori da je Gotovina udbaš, e, nećeš matere ti. Predsednik hrvatske vlade je udbaš druge generacije i nije jedini, rekao je on.

Kritikovao je i potpredsednika vlade generala Tomu Medveda, za kojeg kaže da nikada neće da ima reputaciju kao Ante Gotovina.

Ponovo je Milanović HDZ nazvao razbojnicima i najavio da pomilovanja više neće da idu preko Ministarstva uprave.

- Šta će meni HDZ-ovo ministarstvo, korumpirano. Zanima me koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih dela počinjenih u ratu. Takvih nema, prestari su za to. To što je neko bio branitelj i nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako ne neko ubio u ratu dok je branio Hrvatsku, odgovaraće, ali to što je branio Hrvatsku mu je olakotna okolnost - rekao je Milanović.

