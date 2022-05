UHAPŠEN FANTOM SA TREŠNJEVKE: Mesecima proganjao devojku, čekao je ispred posla, pa se biciklom vozio pored nje

Policija je u ponedeljak primila dojavu o tome da je u Ivanečkoj ulici na Trešnjevci građanin uočio čoveka u dvorištu koji je gledao kroz prozore kuće. Čovek je pobegao, a policija je krenula u potragu. Brzo su ga uočili na terenu i odveli u službene prostorije.

Utvrdili su da je 41-godišnjak osoba koju se dovodi u vezu s počinjenjem krivičnog dela nametljivo ponašanje na štetu 24-godišnjakinje,.

Naime, sumnja se da je on od početka aprila do polovine jula 2020. godine u više navrata uhodio i pratio devojku. Hteo je s njom da uspostavi kontakt, ali je ona to odbijala.

Bez njene volje dočekivao ju je ispred mesta na kojem radi, a onda bi se biciklom vozio pored nje do njene kuće. Kod devojke je to izazvalo teskobu i strah za sopstvenu bezbednost.

Osumnjičeni je i od sredine marta ove godine, pa sve do hapšenja, nastavio s istim ponašanjem.

Policijski službenici s Trešnjevke utvrdili su kako je muškarac zalazio u dvorišta porodičnih kuća i gledao kroz prozore, ali time nije ispunio obeležja krivičnog dela i prekršaja. Ipak, zbog takvog neprihvatljivog ponašanja, građani su ga prozvali "Fantomom s Trešnjevke".

- Posle završenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predat pritvorskom nadzorniku, dok je poseban izveštaj dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu, saopštila je policija.

Kurir.rs/24sata.hr