HRVATSKA REAGOVALA NA ORBANOVU IZJAVU DA SU IM ODUZELI MORE: Osuđujemo teritorijalne pretenzije Mađarske!

Mađarski ambasador u Hrvatskoj pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova posle izjave premijer Viktora Orbana da je Mađarskoj "oduzeto more", saopšteno je iz ministarstva.

Mađarski premijer je prošle sedmice izjavio da njegova zemlja ne bi imala problema sa embargom na uvoz ruske nafte da "joj nisu oduzeli more", aludirajući na hrvatsku obalu čiji su delovi nekadabili u sastavu Ugarske.

"Hrvatska osuđuje izjavu predsednika mađarske vlade", saopštilo je ministarstvo. "Osuđujemo bilo kakve teritorijalne pretenzije prema susednim državama".

Budimpešta se protivi evropskom embargu na uvoz ruske nafte zbog čega je Mađarsku juče posetila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Kako je Frans presu rekao neimenovani evropski diplomata, Mađarskoj je za sigurno snabdevanje naftom potreban novi naftovod koji bi je povezao sa Hrvatskom, koja ima pristup moru.

Budimpešta zbog toga traži garancije da će se Zagreb angažovati na izgradnji te infrastrukture, kao i garancije o evropskim finansijskim sredstvima.

“Oni koji imaju more i luke imaju i mogućnost da dovedui naftne tankere", rekao je Orban prošle sedmice. "Da nam more nije oduzeto i mi bismo imali luke", dodao je on.

Iz ministarstva poručuju da takve izjave nepotrebno narušavaju međudržavne odnose.

Zbog te izjave, koju je preneo Politiko, mađarski ambasador u Zagrebu pozvan je na razgovor, a njegov hrvatski kolega zatražio je objašnjenje u Budimpešti, navodi Jutarnji list.

