POSLE POSKUPLJENJA GORIVA, HRVATIMA SE NUDE ALTERNATIVE ZA PUTOVANJA: Evo koji vid prevoza je najjeftiniji!

Najzanimljivija deonica je Zagreb-Rijeka.

auto (ukupni troškovi polaska i povratka) - autoput 440 kuna (1 evro -7,5 kuna), stari put 340 kuna, autobus (povratna karta) - od 132 kune do 174 kune voz (povratna karta) - 116 kuna.

Autoputem će do Rijeke biti potrebno oko sat i po vožnje. Na gorivo i cestarinu potrošit ćete ukupno oko 220 kuna, od čega na benzin 150 kuna. Ako izbegnu autoput, proći će oko 50 kuna jeftinije, ali će putovanje trajati oko sat i 20 minuta.

Cena autobuskih karata kreće se od vrlo prihvatljivih 65 kuna do 116 kuna, zavisi od prevoznika i vremenu polaska. Povratne karte su od 132 kune do 174 kune. Od Rijeke do Zagreba autobusom se putuje između dva i po do tri sata.

Vožnja vozom traje četiri i po sata najbržom non-stop linijom. Karta u jednom pravcu košta 58,10 kuna, a isto toliko ćete platiti i po povratku u Zagreb.

Putovanje od Zagreba do Zadra je skuplje, ne nužno i duže.

auto (ukupni troškovi polaska i povratka) - autoput 770 kuna, stari put 530 kuna, autobus (povratna karta) - oko 180 kuna, avion (povratna karta) - 1096 kuna.

Putovanje automobilom do glavnog grada severne Dalmacije koštaće vas oko 385 kuna ako se odlučite za vožnju autoputem (putrina 121 kunu). Dalmatinac će vam trajati oko dva sata i 30 minuta, dok put starim putem do Zadra traje četiri i po sata, a košta oko 265 kuna.

Zagreb je dobro povezan sa Zadrom autobusnim linijama. Cijena karte u jednom pravcu košta od 99 do 120 kuna, dok je povratna oko 180 kuna. U zavisnosti od prevoznika, putovanje može trajati tri i po sata, do šest sati.

U Zadar trenutno nije moguće stići vozom jer je ukinut prevoz putnika na relaciji Knin - Zadar.

Ako imate dublji džep, najbrži način da dođete do Zadra je avionom. Putovanje traje samo 45 minuta, a taj užitak u ekonomskoj klasi koštat će vas 614 kuna. Cena povratne karte je 1096 kuna.

Evo obračuna za deonicu Zagreb-Split.

auto (ukupni troškovi polaska i povratka) - autoput 1120 kuna, stari put 692 kune, autobus (povratna karta) - oko 215 kuna, voz (povratna karta) - 198,60 kn, avion (povratna karta) - 1212 kuna. Za gorivo i putarinu do drugog najvećeg hrvatskog grada treba otprilike 560 kuna. Putovanje kroz Dalmaciju traje oko četiri sata. Ako ne želite autoputem s autoputa, onda će vam trebati sat i po duže, ali cje trošak 200 kn niži.

Putovanje autobusom od Zagreba do Splita traje u proseku pet sati, ali postoje i linije koje traju i duže od osam sati. Najbolja ulaznica košta 134 kune, a najskuplja 199 kuna. Cena vozne karte trenutno je 99,30 kuna, a vožnja traje nešto više od šest sati.

Najkomforniji i najbrži način je avionom, a let traje 45 minuta. Karta u jednom pravcu u ekonomskoj klasi trenutno košta 652 kune, a povratna 1212 kuna.

Kurir.rs/Novi list