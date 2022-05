SRAMOTA U HRVATSKOJ, MILANOVIĆ ODLIKOVAO RAZBIJAČA ĆIRILIČNIH PLOČA: Priznanje srbomrscu i "branitelju Vukovara" Tomislavu Josiću

U masi odlikovanja koja je predsednik Hrvatske Zoran Milanović kao vrhovni zapovednik Oružanih snaga nedavno uručio u Vukovaru zaslužnima za, kako navode hrvatsk mediji, odbranu toga grada, neprimećeno je prošlo jedno posebno zanimljivo odlikovanje.

Reč je o odlikovanju koje je Milanović dodelio Tomislavu Josiću, savetniku za branitelje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i šefu samoproglašenog Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji je 2013. organizovao skidanje i razbijanje dvojezičnih ploča na latinici i ćirilici postavljenih na državnim zgradama u tom gradu.

foto: Profimedia

Postavljanje ploča urađeno je po nalogu tadašnje Milanovićeve vlade, a Josić je na Opštinskom sudu u Vukovaru kao šef Stožera osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu zbog skidanja i razbijanja istih, piše hrvatski Jutarnji list.

Da stvar bude zanimljivija, Tomislav Josić je 2016. osuđen i zbog klevete Stipe Milanovića, oca aktuelnog predsednika Hrvatske koji mu je nedavno dodelio visoko priznjanje.

Podsetimo, prema poslednjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj ima oko 20 opština i gradova u kojima pripadnici srpske manjine čine više od trećine stanovništva. Takva je situacija i u Vukovaru (oko 35 odsto), gde je i prisutan najveći otpor prema ćirilici i potiče uglavnom od desnih stranaka i udruženja veterana rata iz devedesetih, odnosno "Domovinskog rata", kako ga Hrvati nazivaju.

Zoran Milanović foto: EPA / Martial Trezzini

Hrvatski predsednik Zoran Milanović je odlikovanja uručio početkom maja takozvanim "hrvatskim braniteljima", povodom Dana grada Vukovara i tom prilikom rekao da je to najmanje što on kao predsednik može da učini za one koji su izborili hrvatsku samostalnost i nezavisnost.

U ime odlikovanih zahvalio je savetnik za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić, rekavši da Hrvatska još uvek nije onakva kakvom su je zamišljali hrvatski branitelji i da treba još da radi da bi, kako je kazao, postala bolja.

- Malo nas je bilo onda, a malo nas je i danas. Naša želja je bila da sačuvamo i odbranimo Vukovar. Nismo uspeli, ali nadam se da smo pružili ostatku Hrvatske dovoljno vremena da se bolje naoruža i odbrani našu domovinu - naveo je tada Josić, preneli su hrvatski mediji.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

1 / 6 Foto: Fonet