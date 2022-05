MILANOVIĆ: Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cela Finska koja hoće u NATO i cela Evropa pada na kolena!

"Hrvatska godišnje ubere pet milijardi kuna više nego što uplati. Novac za poljoprivredu je zapravo socijala, dobro došla ali prelazna etapa. Kad maknemo tu evropsku poljoprivrednu socijalu koja neće učiniti Hrvatsku poljoprivrednom velesilom, ostalo nam je malo manje od tri milijarde kuna", rekao je.

"Dakle, šest brodskih budžeta je hrvatski budžet, to je naš plus. Moraš se pitati šta si dao zauzvrat. Dao si svoju suverenost, pravo odlučivanja o nizu pitanja, dao si svoje strpljenje, ponos i dostojanstvo jer te vrlo često nitko ništa ne pita, a i kada rade o stvarima koje te se tiču, kao što je BiH i nitko te ništa ne pita, vidite da ne pitaju ni Turke, pa im onda zadnji dan dođu. Turska je malo veća od Hrvatske, jedno 23 puta", rekao je.

"Moramo biti svesni sveta u kojem se nalazimo. On nije protiv Hrvatske, nije zao, nije dizajniran da nas uništi, ali ako se sami ne pobrinemo za sebe, niko nas neće čuvati. Vrištaćemo kao mala kornjača koja ne vrišti, ili žaba koju nitko ne shvata ozbiljno, i naši interesi će biti gaženi, a da oni koji to čine toga uopšte neće biti svjesni", kazao je.

"Ostajem pri stavovima oko NATO. Erdogan isto radi za Putina kao i ja. Turska ima problem sa Švedskom. Mi nemamo problem sa Švedskom i Finskom, imamo problem preko Save, i to ozbiljan. Turska se bori za svoje interese. Turci reaguju tek sada, i to je zanimljivo, a o tome se priča već mesec dana. I to jer do sada niko s njima nije razgovarao. Nije mi drago što se ovo dogodilo, što je Turska reagovala, a znao sam da će reagovati, jer to nas stavlja u drugi plan", dodao je.

"HDZ je talac Plenkovića i još dve, tri osobe. On pikira jedan do dva posla u Briselu, nudi mu se više. Ono što on pikira ne može dobiti ako pisne, odnosno ako se ponaša kao ja. Kada nisi slobodan od želja i ambicije, radiš protiv naroda. I to se trenutno događa. Mislim da sam bio jasan šta se želi postići s ovime. Želim zaštititi Hrvate u BiH od bezobraznog zuluma. Komšić je juče vređao Hrvate i Hrvatsku i nemam ništa protiv niti odlučujem o tome da neko dođe kao gost na neku televiziju. Verujem da bi BBC rado ugostio Putina", rekao je.

Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cela Finska

"Šta Hrvatskoj preti da se jasno, glasno i muški zauzme za svoje sunarodnike u BiH. To da će te gledati kao krkana s Balkana u Briselu? Pa šta i da jesmo? Vreme odluke se bliži. Ja ovo ne radim radi sebe. Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cela Finska. Želim da čujem jasnu poruku od predstavnika Hrvata u BiH vide li oni u ovome što ja radim nešto korisno ili da ja prestanem? Ali taj odgovor mora biti jasno i glasno, da ili ne, ništa između. Ovo nije kontest između mene i Plenkovića. Ja s ovim mogu ići dalje samo ako oni jasno kažu što hoće. To je prilika za hrvatsko zajedništvo. Finskoj svaka čast", kaže Milanović", rekao je.

"Kada gurate nos u sve i delite svima savete, onda vam je izloženo oko. Turci su puno gori od nas, oni žele na papiru da vide ustupke. Odednom ti trebaju Turci - šta si kuvao, to ćeš jesti."

Zašto tek sada?

"Zašto tek sada? Zašto ne pre godinu dana? Zašto Blinken ne dolazi u Zagreb? Jer zna da ima vladu koja će za njega obaviti", govori Milanović o pozivu ministra spoljnih poslova Gordana Grlića Radmana s američkim državnim sekretarom Entonijem Blinekenom da se angažuje oko pitanja Hrvata u BiH.

"Kada bi hrvatski stav bio jasan, zajednički, koherentan… Finska hoće u NATO i svi padaju na kolena."

Milanović kaže kako njegovo djelovanje nije prorusko nego "prohrvatsko".

"Šta bi se Hrvatskoj dogodilo kada bismo Andrej Plenković i ja zauzeli ovakav stav? Hrvatskoj, ne njemu", pita se on.

Jandroković će zabiti vile u leđa Plenkoviću

Na pitanje o Jandrokovićevoj izjavi da mu je festival kobasica važniji od onog što govori Milanović, hrvatski predsednik kaže kako će "on nabiti vile u leđa Plenkoviću", ali da ga ipak"neće zvati onako kako ga zovu u HDZ-u".

"Bože, kako neduhovit tip. Ne podnosim neduhovite tipove", rekao je.

