PLENKOVIĆU POPUSTILI ŽIVCI! Na konferenciji za medije pitao novinara: Jeste li ti normalan? VIDEO

On je rekao da je to učinio zbog "huškanja Moskovca na Pantovčaku" protiv Hrvoja Zekanovića i ministra Marija Banožića. On je naveo da "kada je rekao nešto mnogo blaže, pravobranilaštvo je odmah reagovalo" i da je sada "nekome dozvoljeno da vrši pritisak na DORH".

Novinar Hrvoje Krešić upitao ga je zašto je važno da je zove telefonom, na šta je premijer odgovorio: „Kako to misliš, premijer ne može zvati glavnog državnog tužioca? Da li to misliš? Pa jesi li ti normalan?"

Novinar ga u neverici pita: "Jesi li me upravo pitao da li sam normalan?" Plenković na to ne odgovara, već ovako nastavlja: ​​„To je logika ovog Rusa na Pantovčaku. Normalno, ako neko mesec dana huška i DORH i policiju i DORH, a 2020. reaguje na blagu procenu koju dajem u roku od 24 sata, onda se pitam, izvinite, da li pratite šta kaže?

Zatim je dodao: „U kojoj državi ste čuli predsednika da primorava državno tužilaštvo da hapsi ministre? Nađi mi primer, ti si sigurno vešt na internetu, nađi me uporedno gde je. To je poenta, kako da to kažem? Šta da radim? Ono što joj kažem, kažem javno. Ne metodom Udbe, već transparentnošću premijera“.

On je rekao i da ne misli da je DORH pristrasan, ali da je „pustio da vidi dokle će to trajati“. Moramo da stavimo tačku na ovo, mi ovde nismo glupi“, dodao je on.

Kurir.rs/Telegram.hr