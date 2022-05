SPREMAČICA I NEGOVATELJICA PLJAČKALE PORODICE U SPLITU: Jedna godinama krala novac, druga iskoristila bolesnu ženu i očistila stan

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, u prvom slučaju 61-godišnjakinja sa kaštelanskog područja mesecima je iz sefa porodične kuće jednog splitskog preduzetnika, u čijoj je porodici godinama radila kao spremačica, uzimala koverte s domaćom i stranom valutom dok naposletku nije otkrivena.

Uhapšena je i krivično prijavljena pošto je vlasnik shvatio da se nešto događa i da nije "sišao s uma", pa ju je početkom aprila prijavio policiji koja ju je uhvatila "s prstima u pekmezu". Ukrala je, po prijavi vlasnika, nešto manje od pola miliona kuna.

U drugom slučaju otkrivenom pre nekoliko dana, 44-godišnja Emanuela P, rodom iz Virovitice, a ispostavilo se naknadno da je lažno prijavila adresu prebivališta u Splitu, u razdoblju od mesec dana, radeći kao negovateljica 88-godišnjakinje, iz njenog stana u Splitu ukrala je veće količine zlatnog i srebrnog nakita i novca u vrednosti od oko 400.000 kuna (oko 6 miliona dinara).

Negovateljica je u dom 88-godišnjakinje došla na preporuku prijatelja koji su govorili da je "krasna" žena. Niko u nju nije sumnjao sve dok njena krađa nije slučajno otkrivena.

Pre desetak dana staroj je gospođi pozlilo pa su sin i njegova supruga otišli u stan kako bi je sredili i spremili za odlazak u bolnicu.

- Nakon što ju je Hitna pomoć dovezla u bolnicu, kad sam došao da je vidim, primetio sam na njenoj ruci očev prsten, koji je inače uvek nosila oko vrata. Zapitao sam se kako to, mislio sam da joj ga nisu skinuli u Hitnoj ili slično, ali su mi rekli da je to nemoguće, jer da je skinut bio bi stavljen u posebnu vrećicu koja bi se predala porodici. I tad se u meni probudilo nešto, neka sumnja. Rekao sam sestri da mi je sumnjivo nešto, da vidi je li lančić možda ispao negde po stanu, isprilao je sin oštećene.

E tad se otkrilo da fale stvari. Tek kad mu se nešto ovako dogodi, čovek vrati film unazad i onda povezuješ stvari. Sad vidim koliko je ona bila perfidna profesionalka. Dva puta nedeljno vodio sam majku na previjanje i tada bi se ona, kako je imala ključ od stana, kad bismo mi otišli, vraćala u stan i onda bi verovatno uzimala šta je mogla. Prvih pola meseca je verovatno sve snimala, gde je šta, a onda je lagano čistila... Znala je da pita mater zašto ne ide s nama vikendom u vikendicu, čak ju je suptilno nagovarala na to samo da bi dobila dan, dva da može slobodno da uzima šta hoće po stanu , rekao je on.

Pojašnjava da su njegovi roditelji ceo svoj život živeli kao dobrostojeća srednja klasa, majka je radila u računovodstvu jedne firme, dok je pokojni otac bio pomorac, a zatim i više decenija šef trgovine jednog splitskog, tada vrlo uspešnog trgovačkog diva. On je voleo da skuplja stare stvari, a kako su dosta putovali po svetu, često je išao po antikvarnicama i kupovao razne predmete.

- Šezdeset godina su to skupljali, a sve to što je uzela za nas kao porodicu ima veliku sentimentalnu vrednost. Ukrala je dosta nakita, prstenja, vrlo vredan lovački srebrni komplet s izrezbarenim nožem koji ima dršku od jelenske kosti, makaze za kidanje mesa i viljuške za držanje. Nikad to nije dao da se upotrebi, hteo je to da ostavi unucima. Uzimala je stvari iz kutija u ormaru, ispraznila bi ih i kutije bi vraćala natrag da se ne primeti da su dirane.

Kovertu u kojoj je mater imala par hiljada kuna od penzije za tekuće stvari nije dirala, jer je znala da se iz te koverte uzima novac kad treba. Ali je zato uzela desetak i više hiljada kuna iz koverte koju je mater držala, u toj koverti je bio novac koji je davala unucima za razne prigode i proslave, dodao je on.

Nakon što je otkrivena, policija je nije našla na prijavljenoj adresi već na drugom mestu i to pomoću mobilnog telefona. Priznala je da je deo predmeta ukrala, nešto je već i pronađeno, a dosta toga je založila u zalagaonicama.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija