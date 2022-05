MILANOVIĆ OPLEO PO ŠVEDSKOM ZASTUPNIKU: To je fašista, poslednji ološ, nosi taj prljavi novac

Švedskog zastupnika je nazvao zatucanim islamofobom.

Kaže da je Plenković omogućio da se na Agrokoru par ljudi bezobrazno obogati.

-O Todoriću možemo da pričamo, ali Agrokor mu je otet, rekao je Milanović. Pita se kako je Agrokor završio u ruskim rukama, a dodao je i da je možda dobio neki novac za to.

-On je omogućio da par ljudi na Agrokoru dobiju milione evra. Da li je stavio sebi u džep? Ne znam. Ali imam pravo da sumnjam, rekao je.

Švedskog zastupnika nazvao fašistom

Za zastupnika iz Švedske rekao je da je fašista.

-To je fašista, zadnji ološ, neka nosi taj prljavi novac. On će da preti Hrvatskoj, rekao je.

-Turska se sluša. Gde je Hrvatska? Nema nas dok nas ove bedne bube predstavljaju, rekao je Milanović i dodao da su mladići iz BiH ginuli za Hrvatsku.

-Sad im treba okrenuti leđa, je li? Je li to katolički?, rekao je.

-Ovo je situacija koju nikad nismo imali. Ambasador bi po svemu trebalo da bude neutralan. Ne bude li, ok, neću ga ja proganjati. On ide u penziju, ali on ima suprugu koja je isto ambasador, a koja je mlađa o mene. Ne sme nikome da se zameri. Šta će napraviti Mario Nobilo? Nešto će napraviti. To će svakako doći u parlament, rekao je.

Kurir.rs/Index.hr