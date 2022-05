ZBOG MUZIKE IZ KAFIĆA ŽIVOT JOJ POSTAO PAKAO: Starici iz Zadra na žalbu policija dala bizaran odgovor!

Ovako svoje stradanje opisuje starica koja je imala nesreću da ima stan iznad jednog od najpoznatijih zadarskih kafića kod Narodnog trga, piše Zadarski.hr. Njena priča sastavni je deo dugogodišnjeg nezadovoljstva poluostrva noćnom bukom i glasnom muzikom iz obližnjih kafića, a ta priča bi mogla da eksplodira posle dvogodišnje pauze zbog epidemije korone ovog leta.

"Ovo više nije kafić, ovo je diskoteka, sviraju uživo, imaju zvučnike i mikrofone, pa pevaju duboko u noć, nemamo mira i ne možemo normalno da spavamo. Platio sam i neke radove za bolju zvučnu izolaciju, stavili su mi neke izolacione materijale, ali ništa ne pomaže. Ne želim da se svađam ni sa kim, vlasnik kafića ne reaguje kada ih zamolim da utišaju muziku. Pa sedim na krevetu i čekam da se završi, obično posle dva sata. Pozvala sam policiju, a oni su mi rekli da se strpim do dva sata, da im je Grad Zadar dao dozvolu za rad i da oni tu ne mogu ništa. Išla sam i u sanitarnu inspekciju, pa su mi rekli da im napišem pismo, napisala sam ga, ali gazda mesec i po ne želi da me primi da joj objasnim kako to izgleda. Da pustim njen snimak iz mog stana, da čujem kako to izgleda. Ne znam više kome da se obratim. Hoću li morati da napustim stan, ima li ko da me zaštiti, rekala je sagovornica portala Zadarski.hr.

Posle bezbroj poziva, kaže, sanitarna inspekcija je konačno došla u njen stan i izmerila buku, ali još ne zna šta su merenja pokazala. Ona lično sumnja da će od toga biti, jer, kako je navela, vlasnici kafića stišaju zvuk kada se najave sanitarni inspektori. Ali kada „vlasti“ odu, sve počinje iznova.

U gradskoj upravi je potvrđeno da je Grad Zadar odobrio produženje radnog vremena za protekla dva vikenda, do 1.30 sati, zbog "večeri dalmatinske muzike i karaoka". Redovno radno vreme do kraja meseca je do jedan sat posle ponoći, vikendom do 1.30, ali će od 1. juna svi moći da rade do 13.30.

Da bi komunalni redari reagovali i izmerili da li buka prelazi dozvoljeni nivo, Gradska Odluka o buci morala bi da bude usklađena sa Zakonom o buci, koji je izmenjen 2019. godine. Međutim, Gradsko vijeće Zadra od tada nije usaglasilo Gradsku odluku staru 12 godina sa Zakonom o buci, pa nemaju 'nadležnost nad bukom'.

– Osnova za to je izrada studije o buci, koja je završena pre nekoliko meseci. Sada je u toku javna rasprava, a u toku je izmena i dopuna Gradske Odluke o buci i njeno usklađivanje sa Zakonom i može se očekivati da će Odluka biti usvojena na nekoj od narednih sednica Gradskog veća, rekao je Ivica Katić, načelnik za privredu. zanatstvo i razvoj.ostrvo.

U Upravnom odeljenju za komunalne delatnosti saopštavaju da je otvorena mogućnost za angažovanje dodatnog komunalnog redara preko leta, ali se sve vraća na početak zbog usklađivanja Odluke sa Zakonom o buci, bez kojeg ovlašćenja i odluke komunalnih upravnici neće pomoći stanovnicima Poluostrva.

Načelnik Katić najavljuje da će izmenjenom Odlukom komunalni redari dobiti ovlašćenje da vrše nadzor nad bukom, ali će im biti na raspolaganju i izricanje propisanih kazni u slučaju da izmerena buka bude dozvoljena preko granica.

Kurir.rs/Index.hr