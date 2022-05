UKRAJINKA, OBOŽAVA TOMPSONA I USTAŠE, POZDRAVLJA SA ZA DOM SPREMNA! Ovo je profesorka iz Hrvatske čiji đaci dižu ruku kao nacisti

Profesorka hrvatskog jezika u Industrijsko-zanatskoj školi u Slavonskom Brodu objavila je na svom Fejsbuk profilu fotografiju maturanata koji sa beretkama na glavi drže desnice u vazduhu u znaku nacističkog pozdrava.

Budući CNC operateri na slici imaju crne majice na kojima piše "Za norijadu spremni!", ali i maskirne pantalone.

foto: Printscreen Facebook

Na fotografiji je i njihova profesorka hrvatskog jezika Nives Romanjek, koja ih sa osmehom gleda sa strane (krajnje levo na fotografiji gore), isto u kombinaciji crne majice sa natpisom i maskirnih pantalona.

Da to nije slučajno najbolje dokazuje Fejsbuk profil ove hrvatske profesorke, koji otkriva više činjenica o njoj.

Bila aktivna u HSP AS

Na njenom profilu na Fejsbuku može se videti da je profesorka neko vreme bila izrazito politički angažovana u stranci HSP AS, kada joj je predsednik bio Ivan Tepeš i kada je bila deo "Domoljubne koalicije" koju je predvodio Tomislav Karamarko.

Nives Romanjek foto: Printscreen YouTube

Tako je podelila na svom profilu intervju koji je Tepeš dao za Bujicu, prenosi hrvatski portal index.hr.

"Za dom spremni" na Fejsbuku

Romanjek je i 2015. dva puta na svom profilu objavila skraćenicu za ustaški pozdrav "Za dom spremni" (ZDS), jednom uz snimak Tompsonove pesme "Bojna Čavoglave", a drugi put uz članak sa Dnevno.hr.

foto: Printscreen Facebook

Tada je poručila svima kojima se to ne sviđa da mogu da prestanu da budu na listi njenih prijatelja.

- To je bilo 2015. godine, ljudi izvlače to sad. Zašto ne napišu da sam imala 38 kila, a sad imam duplo? Zašto to ne napišu? Ne znam što da kažem. Nikad nisam deci govorila o politici, niti o stavovima, oni imaju pravo na vlastito mišljenje, oni ga formiraju u svojim porodicama. Ko sam ja? Samo osoba zadužena za školovanje, da budu živi i zdravi - izjavila je ona za Index.

foto: Printscreen Facebook

- Uostalom, to sam onda napisala iz revolta. Jednog svog revolta - rekla je ona.

Zastava NDH

Objavljivala je i hrvatsku zastavu s grbom koji počinje bijelim poljem (zastava NDH), a učlanila se i u Fejsbuk grupu koja je tražila suđenje za Zorana Milanovića.

foto: Printscreen Facebook

Zbog poziva s nepoznatog broja zaključila je da je "proveravaju i prisluškuju", kako je napisala na Fejsbuku 9. februara 2015.

foto: Printscreen Facebook

Napisala je i da je "na blajburškom polju gutala suze", a brinula ju je i "seoba naroda koja će definitivno promeniti Evropu".

Podrška Tompsonu

Godine 2016. se pohvalila da je potpisala peticiju podrške proustaškom pevaču Marku Perkoviću Tompsonu.

foto: Printscreen Facebook

Uz podršku Tompsonu izražavala je i veliku podršku Kolindi Grabar-Kitarović. Hvalila je njenu "čvrstu desnicu".

Majka jednog učenika, Mirela Obrovac, rekla je za Jutarnji list da su i deca i roditelji razočarani odjekom u javnosti.

- Šta je sporno u natpisu na majicama 'Za norijadu spremni', šta je sporno u maskirnim pantalonama i beretki na kojoj je, a što niko ne spominje, osim hrvatske i ukrajinska zastava kao znak podrške ukrajinskom narodu, ali i našoj razrednoj koja je Ukrajinka? Dakle, ovde se stvari izvlače iz konteksta i gleda se ta jedna jedina fotografija na kojoj deo dece ima desnu ruku u vazduhu, ali neki uopšte nisu digli ruku, neki su obe, neki levu... Treba pogledati i ostale fotografije. Neka se i one objave - rekla je Obrovac.

(Kurir.rs/ Index.hr/Jutarnji.hr)

