MILANOVIĆ O SAMITU EU: Hrvatska nikakav igrač, gas i naftu dobijamo iz Srbije

“Voleo bih da je Hrvatska ključni igrač, ali nije, Hrvatska je nikakav igrač”, rekao je predsednik dodajući da Hrvatska već sada dobija deo gasa i nafte preko Srbije i da je “ključni igrač Mađarska”.

“Hrvatsku niko ništa ne pita jer ne postavljamo pitanja. Mađarska je kao svoj interes prepoznala uvoz ruske nafte. Ta nafta će završiti ovde ili onde. Ti razlozi koje EU navodi za neuvođenje embarga na gas vređa zdrav razum. Pa uvedite onda potpuni embargo. Sankcije ne funkcionišu. Niti je rublja pala niti Rusija to oseća. Cenu će platiti evropski građani, Putin će se zadovoljno smeškati, a ta nafta i gas će otići drugde jer je potražnja velika”, rekao je predsednik Hrvatske dodajući da takve sankcije kakve je EU uvela Rusiji ne bi funkcionisale ni u Srbiji, prenosi N1.

Komentarisao je da hrvatske, ali i evropske građane zbog svega što se događa očekuje – skupoća.

"Građane očekuje skupoća, ali i nemačke i mađarske. Hrvati imaju manje troškove, imaju manju platu, ali i manje troškove. Nažalost, nismo kao Austrija, ali smo kao Mađarska. Nije u novcu sve, ali puno toga je, ljudi moraju platiti račune. Oni koji rade za 7.000 kuna će osetiti inflaciju. Hrvatska ako i prepoznaje svoje interese, ne reklamira ih", rekao je.

"Mi se bojimo, sramimo se Hrvata u BiH, ali imamo razumevanja za Tursku. Nažalost, to nas gura u drugi naplatni red jer nas se manje čuje. Opet pozivam, apelujem, da se nađe malo pameti. Svima je sve jasno, HDZ-ovcima takođe, ali se ne usude pružiti otpor. Kad bismo bili jedinstveni u stavu oko političkog opstanka Hrvata u BiH, stvari bi se rešile vrlo brzo, a Finska i Švedska bi završile u NATO-u. Ovako sa Turskom će platiti strahovitu cenu, a Hrvatska traži malo", rekao je predsednik.

Komentarisao je o hrvatski udeo vlasništvu INA-e.

“INA-u je Hrvatska prodala na delove. Dobro je dok se držimo na ovoj razini vlasništva. Da pređemo 50 odsto, šta ćemo? Bušiti zemlju u potrazi za venecuelanskim zalihama nafte? Mi to nemamo. Samo vlasništvo nad INA-om ne znači ništa. Ali Plenković je obećao da će to kupiti pa neka to uradi. Ja tako suluda obećanja nisam davao”, rekao je.

Kurir.rs