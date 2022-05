PLENKOVIĆ ODBRUSIO ORBANU ZBOG GORIVA: Ne može na pumpi ''Mađari mogu, a neko s hrvatskom registracijom ne može", IDEMO NA SUD!

Premijer Hrvatske Andrej Plenković usprotivio se danas politici premijera Mađarske Viktora Orbana, prema kojoj će po povoljnijim cenama u Mađarskoj gorivo moći da toče samo oni sa mađarskim tablicama, rekavši da će ta odluka pasti.

- Bitno je da Mađarska ne diskriminiše druge državljane EU. Ne može se reći na pumpi ''Mađari mogu, a neko s hrvatskom registracijom ne može". To ne dolazi u obzir, to je čisto kršenje evropskih prava. To mora da stane i staće - kazao je Plenković.

On je rekao da, ako već neko ima takvu cenu, ne može je onemogućiti drugima.

- To će pasti na sudu sigurno. Nema teoretske šanse - rekao je hrvatski premijer.

On se osvrnuo i na Orbanovo protivljenje embargu na izvoz ruske nafte.

- Nije ovo samo stvar Mađarske, ima nekoliko zemalja koje su u potpunosti zavisile od energenata iz Rusije. Zato i nije otvarana tema gasa u ovom trenutku, jer nema alternativnih pravaca - istakao je Plenković.

Podsećamo, vozači sa stranim registarskim tablicama više ne mogu da kupuju gorivo u Mađarskoj po cenama ograničenim od strane Vlade - najnižim u EU, objavila je u četvrtak Budimpešta.

