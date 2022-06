RUSIJA JE NEUNIŠTIVA, ZELENSKI VODI ZEMLJU U PROPAST! Predsednik Hrvatske šokirao komentarom o ratu u Ukrajini, OVO JE JOŠ REKAO

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je Rusija neuništiva, a da ono što govori ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vodi u poraz.

Milanović je rekao da mu nije jasna izjava francuskog predsednika Emanuela Makrona da Zapad ne sme da ponizi Rusiju, ne bi li se po završetku ratnih dejstava u Ukrajini moglo postići diplomatsko rešenje, te dodao da ne zna kako bi to moglo da se dogodi.

Zoran Milanović foto: EPA / Martial Trezzini

- Ne znam ko će taj poraz da ostvari. Ukrajinska mladost dok ne izgine sva? To je jedna komplikovana situacija, nažalost je jednosmerna. Ovo što Zelenski govori vodi u poraz, ruska čizma tamo gde dođe ne odlazi. To je moćna vojna sila. Možemo se naslađivati njihovoj sporosti, ali nažalost tako je kako je - rekao je Milanović.

Sve teža situacija na frontu za Ukrajinu foto: Alexander Reka / TASS / Profimedia, EPA / UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

On je dodao da u Ukrajini ljudi ginu i da će tako biti ako tu zemlju budu nagovarali da se bori, da će to biti "borba do zadnjeg Ukrajinca", prenose hrvatski mediji.

(Kurir.rs/ Srna)