STEGOSAURUS SLAO PRETEĆE PORUKE SA RUSKOG DOMENA? Novi detalji o dojavama o postavljenim bombama po Zagrebu

"Eksploziv u trgovačkom centru. Ja sam rođendanski ubica. Rođen da ubije. Svi ćete osetiti moju mržnju eksplozija. Svi ćete umrti", sadržaj je jedne od poruka koje su poslate sa ruskog domena rano jutros na mejlove tržnih centara u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Preteća poruka uznemirujućeg sadržaja nazvana SPAM MRŽNJA primorala je tržne centre da odmah alarmiraju policiju koja sa policijskim psima intenzivno češlja svaki metar prostora kako bi se otklonile sve sumnje u postojanje eksplozivne naprave.

Nove dojave o bombama, sad je evakuirana i Arena. Stigla je i dojava za Designer Outlethttps://bit.ly/3xIEKWC pic.twitter.com/5saWghCtnh — 24sata (@24sata_HR) June 12, 2022

Sama poruka je, kako saznaje Jutarnji list, pisana velikim štampanim slovima bez točke i zareza.

Dojave je policija ozbiljno shvatila te, prema nezvaničnim informacijama, traga se za osobom koja se predstavila kao Stegosaurus, četvoronožni dinosaurus biljožder koji je na repu imao dva para bodlji i vrlo mali mozak.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je ovo već treći put kako tržni centri dobijaju dojave o podmetnutim bombama i pozvao je nadležne da se utvrdi ko ih šalje.

Tomašević od policije očekuje da utvrdi - ako se pokaže da su dojave lažne, ko je počinitelj jer je to kazneno delo. Građane se uznemiravavu i bilo bi dobro da se počinitelj drastično kazni, a za to su predviđene visoke kazne i zatvor, dodao je on.

Kurir.rs/Jutarnji list