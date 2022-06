NOVO PREPUCAVANJE HRVATSKOG PREMIJERA I PREDSEDNIKA: Milanović ne prati ništa, vređa sve redom, sramoti Hrvatsku...

Izjavu novinarima dao je hrvatski premijer Andrej Plenković koji je rekao da je stav Hrvatske jasan.

- Imali smo liderski sastanak na vrhu, prošli smo sve teme od interesa za nama susedne zemlje. Stav Hrvatske je jasan, podržavamo otvaranje pregovora sa Albanijom, sa Severnom Makedonijom. Što se nas tiče, odmah. Podržavamo, naravno, više i ranije od svih drugih status kandidata za BiH, to smo rekli nebrojeno puta, rekao je Plenković.

Jedna od tema bila je i Bosna i Hercegovina, prenosi Jutarnji list.

- Budući da je to nama najzanimljivija tema, važno je da imamo da umu da je Hrvatska, odnosno ja lično, pokrenula ovu temu još u martu. Više i ranije od bilo koje druge zemlje. Vidim sad, u zadnjih pet dana, da su jako aktivni naši prijatelji iz Slovenije i Austrije... To je naravno jako dobro i simpatično, ali u suštini, celu tu tezu o statusu BiH vodi Hrvatska, rekao je on.

Plenković je komentarisao i ranije izjave predsednika Zorana Milanovića koji je njega i Vladu optužio da su krivi jer BiH nije dobila status kandidata EU.

- Video sam da je Milanović imao neku presicu i opet pokazao da je kompletno neupućen u ono što se dešava i onda govori stvari koje nemaju veze sa supstancom niti s onim što mi ovde celo vreme radimo. Ljudima govori laži, rekao je Plenković.

Novinari su mu rekli da ga je Milanović prozvao da je kriv što BiH nije dobila status kandidata i upitao za koga on radi.

- Jasno je da on radi za nekoga ko nije Hrvatska. A vidio sam i Mesićevu izjavu... Postaje sve jasnije za koga oni rade...

- Čovek apsolutno ne prati ništa, vređa Ameriku, EU, predsednicu Komisije, predsednika Vijeća, preti blokadom... Pravi krupnu štetu Hrvatskoj. A sad se odjednom povukao, odmaknuo od te teme. Idemo u Madrid i nećemo blokirati. On sramoti sve. Ja sve što radim za Hrvatsku radim mudro, dobro. Za koga on radi... kakve su to floskule, potpuno izoliran i neinformiran, čini nam štetu, dodao je Plenković.

Kurir.rs