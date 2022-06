HOROR U ZAGREBU! PAS IZUJEDAO DEVOJČICU Otac pokušavao da mu rastvori čeljusti

- Upravo sam parkirao automobil i izašao sa suprugom i detetom, kad su nedaleko od nas parkirali automobil i izašli muškarac i žena sa devojčicom. Njih je moja supruga prepoznala kao naše bivše komšije . Odjednom se začuo vrisak: Pusti! Puštaj!

U prvi trenutak pomislio sam da je neki automobil prikleštio dete između parkiranih kola. Kad sam prišao bliže, video sam da majka drži devojčicu na tlu, kako otac pokušava psu da otvori usta i spreči da je opet ne ugrize. Ja sam psa udario snažno nekoliko puta nogom u rebra. Trajalo je to možda minut-dva dok ga nismo odvojili od devojčice. Tu je došla i jedna doktorka, koja je pogledala devojčicu. Curela joj je krv na stomaku. Roditelji su je stavili u automobil i odjurili prema najbližoj bolnici. Tu je ubrzo došao i prijatelj roditelja devojčice i dao mi njihov broj. Javio mi se jutros otac devojčice i rekao da je otpuštena iz bolnice i kako povrede, srećom, nisu teške - rekao nam je očevidac stravičnog napada psa na devojčicu u parku Maksimir.

Kaže kako je pas koji je napao devojčicu bio vezan na povocu, ali da je on bio dovoljno dugačak da je pas mogao da dohvati i napadne dete. U šoku je, kaže, bio i vlasnik psa, koji je vikao na psa, tukao ga je, ali, nažalost, sve je to bilo prekasno, jer se on oteo kontroli i napao dete.

Zašto, ne može pretpostaviti ni sagovornik, iako smatra da je reč o psu koji je bio dresiran, ali šta je bio povod za napau, ni on, koji takođe ima psa, kao i roditelji devojčice, ali u subotu nisu bili s njima u maksimirskom parku, ni on sam ne može da objasni.

Kurir.rs/Jutarnji list