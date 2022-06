TIHA OKUPACIJA HRVATSKE OBALE: Prisutno je sve više stranaca, ali ne dolaze samo zbog odmora!

"Porodično imamo osam stanova koje izdajemo i naravno Mađari sa kojima sam radio imaju dosta stanova koje takođe iznajmljuju. Godišnje oko 100-130 stanova", kaže Mađar Atila Vegvari i dodaje da je njegova investicija isplatila.

"Kada smo počinjali bilo je 500 evra po kvadratu. Sada je na Viru 1500 do 2000 evra. Naravno da je skupa gradnja, sada je sve poskupelo, svi to znamo. Inflacija je velika i svi ljudi vole da štede. svoj novac i naravno da ulažu u zemljište ili kuće“, dodaje on.

Načelnik Vira Marino Radović tvrdi da su gotovo polovina vlasnika nekretnina na Viru stranci. On dodaje da se svake godine izda više od 200 građevinskih dozvola. Svoj novi dom na Viru je pronašao i Nemac Andrej Libl, koji je takođe gradio stanove, ali tvrdi da na Jadran nije došao zbog novca već zbog načina života. Isto tvrdi i Čeh Martin Jelička.

Odlučila sam da više neću raditi punom parom u Češkoj, da moram da promenim život i zato smo krenuli da tražimo kuću“, opisala je Jedlička.

Tako su odlučili i mnogi njegovi sunarodnici. Prošle godine su u odnosu na 2020. zabeležili rast kupovine nekretnina od čak 166 odsto. Slovaci i Poljaci kupili su 100 odsto više nekretnina nego 2020. godine, Austrijanci 75 odsto, a Nemci 71 odsto. Ukupno je prošle godine u Hrvatskoj nekretnine kupilo 9.517 stranih državljana. Najviše Nijemaca kupilo je 2.461 imanje, Slovenaca 2.301 i Austrijanaca 1.109 imanja, najviše u Istri i Kvarneru.

U odnosu na 2020. godinu, ovo je povećanje od 52 odsto. Najtraženije su kuće i stanovi, odnosno gotovi objekti koji vraćaju uloženi novac u prvoj turističkoj sezoni.

Korist od toga imaju agencije za promet nekretnina, koje takođe beleže udvostručenje tražnje, ali i realizovanih transakcija, čiji iznosi se kreću stotinama hiljada evra. Ali među strancima, ne svim strancima, ima i naše dijaspore.

"Kupuju, kažu, za penziju. Ipak, do tog penzionisanja ima još godina i tada se odlučuju za anuitet da bi odmah imali povraćaj ulaganja, povraćaj uloženog", kaže agent za nekretnine Lorena Kogej.

Građevinsko zemljište je nešto manje traženo, jer je povrat ulaganja moguć tek nakon treće sezone. Stranci imaju prednost i jeftiniju radnu snagu, ali to ne znači da nemaju problema u realizaciji svojih investicija. Imamo dosta problema sa izvođačima, sa radovima, sa rokovima, sa cenama za koje niko ne može da vam garantuje, tako da je sve to mač sa dve oštrice“, rekao je Kogej.

Kurir.rs/Net.hr