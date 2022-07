SKANDAL PRVE DAME HRVATSKE Tražila od direktorke da njenom sinu zaključi dve PETICE umesto 4, i to 7 dana posle kraja škole!

Sanja Musić Milanović, supruga hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, našla se u vrtlogu skandala kada se saznalo, a Jutarnji listi objavio da je prva dama Hrvatske izvršila je pritisak na direktorku zagrebačke Klasične gimnazije Zdravku Martinić-Jerčić kako bi dve zaključene ocene njenog mlađeg sina posle nedelju dana od kraja škole od četvorki preko noći postale petice.

Kako Jutarnji list piše o ovoj aferi govore i profesori i roditelji ove srednje škole koja se smatra elitnom. A saznalo se i koji su predmeti u pitanju matematika i latinski jezik.

A, onda Jutarnjem listu počeli su da se javljaju roditelji, koji su videli ove iznenadne promene u e-dnevniku. A onda su ovim tragom krenuli novinari, pa se saznalo da je profesorka matematika, na koju je prethodno izvršen pritisak da se predsednikovom sinu četvorku pretvori u peticu, samoinicijativno se odlučila da lepo to uradi đuture još za petoro učenika u istom odeljenju, koji su imali identični prosek , kao i predsednikov mlađi sin.

foto: Beta Lana Svilar Dominić

Tim putem krenula je i profesorka latinskog, pa je i ona na sličan način četvorke pretvorila u petice.

Jutarnji list piše da je predsednikov mlađi sin inače učenik trećeg razreda Klasične gimnazije i da je primeran đak koji ima iz većine predmeta petice, ali ne i iz matematike i latinskog, četvorku.

Novinari Jutarnjeg koji su razgovarali sa roditeljima, a čija imena se ne spominju ne negiraju da je reč o dobrom đaku, ali da im je nejasno zbog čega je gospođa mama Milanović intervenisalo, da mu proske bude 5,0, kad je i sa dve četvorke bio odličan. Inače Milanović mlađi nije maturan, moglo se napraviti na legalni način, a ne da posle nedelju dana od kraja godine se prepravljaju ocene.

Inače zakon o vaspitanju i obrazovanju Hrvatske inače kaže da učenik u osnovnoj ili srednjoj školi, ali i roditelji koji nisu zadoovljni ocenom, imaju pravo da u roku od dva dana od zaključenja ocene se žale Nastavničkom veću i da se zakaže preispitivanje dobijene ocene. U ovom slučaju ništa od ovoga nije ispoštovano tvrdi Jutarnji list.

foto: Beta Lana Svilar Dominić

Ocena iz matematike zaključena je 20. juna, a 27. je promenjena iz četvorke u peticu, kada je direktorka izvršila pritisak na profesorku, na inisistiranje Sanje Musić Milanović.

S druge strane direktorka za Jutarnji je potvrdila da ove školske godine nisu imali niti jedno preispitivanje ocena u skladu sa Zakonom.

Prvo je, potvrđeno Jutarnjem iz više izvora, da je Sanja Musić Milanović zvala školu, nakon toga je slala mejlove direktorki, da bi na kraju i lično došla u gimnaziju svog sina na razgovor kod direktorke. Navodno se na tom sastanku Sanja Musić Milanović žalila direktorki na profesorku matematike i rekla kako je obezbeđenje njenog sina videlo kako je decu poslednji sat, kada su se zaključivale ocene, pustila 10 minuta ranije, kao i da je profesorka napravila tipfeler u testu, pa ju je to trebalo na neki način diskreditovati. Navodno je profesorka, prema tvrdnjama njenih kolega, nekoliko puta nudila detetu da odgovora za višu ocenu. Nakon što je popustila pod pritiskom i prepravila ocenu Milanoviću junioru, profesorika je odlučila isto napraviti za još nekoliko učenika iz razreda koji su bili u sličnoj situaciji, s čime roditelji uopšte nisu bili upoznati pa su se iznenadili kada su videli više ocene u e- Dnevnicima svoje dece.

Identično prepravljanje ocena dogodilo se i kod latinskog jezika, ali ne samo u razredu koji pohađa Milanović, već i u još nekim razredima. No, iako je popustila pritisku i dala sinu predsjednika Republike.

Epilog

Profesorka koja je prepravila 4 u 5 više neće Milanoviću junioru posle ovoga predavati matematik, pa će kao maturant dobiti profesora koji mu je matematiku predavao u prvom i drugom razredu, kada je predsednikov sin imao peticu. Ovo, prema izvorima Jutarnjeg lista, nije jedina takva intervencija Sanje Musić Milanović.

Juatarnjem se javila penzionisana profesorka koja tvrdi da je prva dama to uradila isto pre osam godina kada joj je suprug bio premijer i kada je to tražila isto za starijeg sina koji je isto pohađao Klasičnu gimanziju. U pitanju je bila isto matematika. Stariji Milanovićev sin tada je bio učenik drugog razreda, takođe je imao sve petice osim iz matematike i latinskog jezika, kao i mlađi brat, i doista je bio odličan đak, prema onome što nam je ispričala njegova bivša profesorka iz matematike, ali jednostavno u tom drugom razredu nije mogao imati zaključenu peticu, ni na koji način. To je bila "čvrsta" zaključena četvorka, rekla je njegova bivša profesorika.

Direktorka Klasične gimnazije Zdravka Martinić- Jerčić potvrdila je da u ovoj školskoj godini nije bilo niti jednog preispitivanja ocena u skladu sa zakonom.

- Prvo, htjela bih naglasiti da smatram da nije korektno pisati u medijima o bilo kojem učeniku naše škole, posebno jer se radi o maloletnom detetu. Nijedno dete ne zaslužuje da se o njemu na taj način piše u novinama. Nikakav pritisak nije vršen na profesore, od nijednog roditelja nije tražena promena ocjene, a ovde ne govorim o konkretnoj situaciji o kojoj me pitate - kaže direktorka , koja je na pitanje da li je dolazila kod nje Sanja Musić Milanović i da li se žalila na rad profesorke, ona je rekla da to ne sme da kaže ni za nju ni za bilo kog drugog učenika. Takođe nije htela da kaže ništa o tome da su povećane ocene za ukupno 10 učenika.

Kurir.rs/Jutarnji list