ZATVORENE PRVE BENZINSKE PUMPE U HRVATSKOJ: Morali smo, nema goriva, jednostavno nemamo gde!

U Hrvatskoj su danas, kako je i najavljeno, zatvorene prve benzinske pumpe, otkrio je za HRT Armando Miljavac, koji je zatvorio svoju benzinsku pumpu.

"Morali smo... To je jedno demonstrativno zatvaranje da ljudi shvate da to nije hir, mi smo u velikim problemima. Da ne bude da samo pričamo, hteli smo da preduzmemo korake koji su neminovni u ovoj situaciji", rekao je on.

Dodao je da je prema njegovim saznanjima danas zatvoreno još pet-šest pumpi, zbog nedostatka i nedostupnosti goriva, prenosi portal Seebiz.

"Na tržišti nema dovoljnih količina goriva, nismo ih ni dosad imali. Mi smo kao firma dobijali 50 posto potrebnih količina. Bojimo se da sve ovo neće dobro završiti i da će biti poremećaja na tržištu", naglasio je Miljavac. Naveo je da se upkos vladinom fiksiranju cena goriva i dalje posluje s osetnim gubitkom.

"Naš problem je što mi to (gubitak) pravimo već devet meseci. Radimo s maržama koje nisu dostatne za pokrivanje troškova, a sad više nemamo ni novca. Jednostavno nemamo gde", zaključio je on.

Miljavac je juče rekao da očekuje zatvaranje oko 240 benzinskih stanica u Hrvatskoj, podeća Seebiz.

