REZULTATI POPISA Više od 540 naselja u Hrvatskoj na pragu izumiranja, gotovo 200 bez stanovnika!

Najgore stanje s izumirućim naseljima i onima u kojima više nema nijednog stanovnika je u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji, odnosno u brdsko-planinskim delovima tih županija, prenosi Hina. Karlovačka županija je rekorder sa 129 naselja koja imaju od jednog do deset stanovnika i 30 naselja bez ijednog stanovnika, dok u Primorsko- goranskoj županiji, uglavnom u Gorskom kotaru, čak 104 naselja imaju od jednog do deset stanovnika, a u 55 nema stanovnika.

Praktično gotovo 11 odsto svih naselja ili njih 733 u Hrvatskoj danas nema stanovnika ili je na pragu potpunog izumiranja. Popis je polazao da Hrvatska ima 3,88 miliona stanovnika, gotovo deset odsto manje nego pre jedne decnije. Od popisa stanovništva 2011. do popisa 2021. najveći gubitak stanovništva zabeležile su Vukovarsko-sremska županija, koja je izgubila petinu stanovnika i danas ih ima oko 144.000, zatim Sisačko-moslavačka županija, koja je izgubila 18,49 odsto i Brodsko-posavska županija, koja je ostala bez 17,53 odsto stanovnika.

Demograf Stjepan Šterc rekao je da ga ne čudi podatak da je broj naselja koja su na pragu potpunog izumiranja ili su bez stanovnika za 10 godina porastao na gotovo 200. "Silno se prazni naš brdsko-planinski prostor, područje Karlovačke županije, Gorskog kotara... što je, nažalost, očekivan proces. Brdsko-planinski prostor nestaje svom silinom što pokazuje i to povećanje broja naselja u protekloj deceniji u kojima živi od jednog do deset stanovnika. U njima živi staračko stanovništvo, tu nema porodica s decom i ta će naselja nestati do sledećeg popisa", rekao je Šterc. Kurir.rs/Beta