SMEŠTAJ NA MORU IZ PAKLA: Posteljina nije menjana mesecima, WC šolja u raspadu! Komentari otkrili još veći užas

Poslodavci iz regiona vape za radnom snagom u ugostiteljstvu obog leta.

Korisnik društvenih mreža objavio je svoje iskustvo sa poslodavcem s mora, a sve je objavljeno na stranici "Tražim posao/nudim posao - Dalmacija" na Fejsbuku.

"Smestili su me u sobu u kojoj posteljina nije promenjena mesecima, puna prašine i prljavštine, ko zna koliko se tu osoba izređalo. WC šolja u raspadu i ne može se pustiti voda do kraja, i naravno nema mašine. Poslodavac očekuje da odeću perem na ruke. Ovo što sam večeras doživeo, pa to ne bih dao ni životinji. Zaista vas može biti sramota. Otišao sam. Čekam autobus i bežim", napisao je mladić o smeštaju na jednom od dalmatinskih ostrva, prenosi Slobodna Dalmacija i nastavlja:

- Gazde ljubazne, kao svideo sam im se, i oni meni. Plata mala u odnosu na satnicu, ali i to je prihvatljivo jer nemam iskustva. Pre posla sam ostavio stvari kraj ulaznih vrata kuće, i odmah odleteo na posao pa nisam ni stigao da vidim kakvi su uslovi unutra. Dođem oko 1 ujutru (nakon posla) u stan i kako ulazim sve sam više u šoku, bolja je zatvorska ćelija od sobe koju sam dobio. Muško sam, znači ne patim za nekom ludom higijenom, ne patim za delux sobom, ne treba imati ni klimu, ali smatram da bi barem trebalo da legnem mirne savesti i da idem u toalet ne razmišljajući da li ću se zaraziti ili ne - dodao je.

Mnogi korisnici društvene mreže pronašli su se u ovoj priči.

- Nešto slično sam doživela. Nas dve u sobi, kreveti na sprat. Sobica možda 6 kvadrata. U WC sa tušem ne možeš da uđeš normalno nego onako bočno. Ako si malo krupniji, nema šanse. Posao prilično daleko (koristila bicikl), i još na tri strane mesta. Bez obroka, a nemaš gde da kuvaš. Izdržala mesec dana. Komšije kažu: Zar toliko? Cure obično izdrže nedelju dana."

Još jedna korisnica je podelila svoje iskustvo sa Hvara 2016. godine.

- Svo osoblje je bilo smešteno na tavan, koji sam pre toga donekle uspela da počistim i promenim svima posteljinu (radila sam kao sobarica). U jednom trenutku smo shvatili da ima i pacova. Kada sam to rekla gazdi, rekao je da to nije njegov problem. Neki su bili smešteni u staroj kamp prikolici, a jedan dečko je bio smešten u nekakvu prostoriju poput šupe. Radi se o hotelu na Hvaru. Da nije bila dobra ekipa (osoblje), ne bih tamo izdržala ni dan. Ali mislim da se niko od nas nije vratio sledeće sezone."

