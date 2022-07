PALA HRVATSKA BANDA KOJA JE KRALA ZELENO ZLATO: Morski krastavci dostižu ceno i do 500 evra za kg, a u Aziji važe i za afrodizijak

Nezvanično saznajemo da su Hrvati bili zaduženi za hvatanje krastavaca, ježeva i prstaca, a Italijani za pakovanje, skladištenje i preprodaju. Pored toga, otkriveno je nekoliko skladišta na području Kaštel Starog i Knina. Roba je otišla u Italiju.

Morski krastavci su veoma važni za funkcionisanje ekološkog sistema morskog dna. Danas je njihov ribolov zabranjen jer su u trajnoj ugari, ali to ne sprečava neodgovorne pojedince duž naše obale da ih love i krijumčare u restorane u Italiji, Grčkoj, Turskoj i dalje u Aziji. Oni se love jer se u azijskim i drugim zemljama suše i smatraju gastronomskom poslasticom. Obično se love u Aziji, ali u novije vreme i u mediteranskim zemljama, gde je to zakonski moguće. U zavisnosti od kvaliteta, kilogram sušenih može dostići cenu i do 500 evra.

Lov na morske krastavce bio je dozvoljen devedesetih godina prošlog veka, a stručnjaci kažu da su zbog toga devastirali podmorje na Makarskom primorju, zbog čega je nestao kiseonik i neke ribe i morski organizmi. Nakon toga su u Hrvatskoj proglašeni strogo zaštićenim. Tih godina trps su se izvozili iz Splita, a najviše ih je odlazilo u Grčku i Tursku. Morski krastavci sadrže hemikaliju koja se zove fukozilovani glikozaminoglikan u svojoj koži. Azijati su ga vekovima koristili za lečenje problema sa zglobovima, posebno artritisa. Prema nekim mišljenjima, morski krastavci su takođe cenjeni jer imaju svojstva afrodizijaka.

Kurir.rs/24sata.hr