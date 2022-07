NIŠTA OD TAŠTINOG MOSTA: Hrvatica razočarala zeta! Obećala da će skočiti sa Pelješkog mosta kada bude gotov, evo kako se pravda!

Na pitanje koliko mu znači Pelješki most, Danijel je bez previše razmišljanja odgovorio:

- Meni lično mnogo znači, jer je moja tašta pre deset-petnaest godina rekla da će se, ako se ikada izgradi taj most, baciti sa njega, pa očekujem da se konačno baci - rekao je Danijel i postao hit, a neki su otišli ​​tako daleko pa su predložili da se Pelješki most odmah preimenuje u „Taštin Most“.

Ali Joška Parmać, najpoznatija tašta u Hrvatskoj, poznata i kao "Pelješki skakač", neće skočiti sa Pelješkog mosta, iako se na to kladila, piše televizija N1.

- Nisu ispunjeni uslovi za moje bacanje sa mosta. Godine kada je Ivo Sanader položio kamen temeljac i rekao da će most biti izgrađen za 18 meseci, ja i moj kum smo se dogovorili da se bacimo. Pošto to nije ispunjeno, Evropa se uključila, napravila most i zbog toga se ništa nije desilo, na nesreću mog zeta Danijela – rekla je Parmać za N1.

Danijel nije prihvatio to objašnjenje.

- Ovaj most je trebalo da promeni moj život, ali je ostao isti. Uzdam se u dragog Boga - rekao je Džono i dodao da mu Pelješki most mnogo znači i da u Hrvatskoj nema nikoga ko nije srećan zbog toga.

- Ne sviđa mi se taj most, uopšte ga ne gledam - ​​ustvrdio je Džono i dodao da će na zvanično otvaranje Mosta doći iako "nije zbog jagnjetine".

