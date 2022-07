ZAGREPČANI MISLE VISOKO O SVOM GRADU! Ovako ga vide stranci: 'Siv i sav u radovima, puši se na svakom koraku, a vazduh..... VIDEO

Moglo bi se reći da Zagreb ima šta da ponudi posetiocima, ali kako stranci vide Zagreb i Zagrepčane? Kao prvo, Zagreb nije svima najprijatniji.

„Ne sviđa mi se što se u gradu mnogo gradi i popravlja i što je većina zgrada dotrajala, ponekad čak i u centru grada“, kaže Ogostin Neson iz Francuske.

"Malo je ružno, sve je u izgradnji, ali razumem da je bio zemljotres, zato", rekao je Noa Mureau, koji živi u Francuskoj.

Zagreb je nadmašio sve gradove na primorju, ali i druge metropole. Proglašen za grad koji nudi najbolju vrednost za novac

„Otkrio sam da ima mnogo sivih zgrada i to čini grad pomalo tužnim“, tvrdi Akel Bourras iz Francuske. Muči ih plaćanje gotovinom i naravno šta drugo nego zagrebački javni prevoz.

„Ono što me najviše muči je to što moramo da koristimo gotovinu svaki put kada želimo da podelimo račun u restoranima i barovima, nadam se da će se to promeniti kada se vratim u budućnosti“, rekao je Neson.

„Često se ne može platiti karticama, na primer u pekarama i na kioscima, već samo gotovinom, a po mogućstvu sitnim novčanicama i kovanicama, jer nemaju sitniš za kusur, a to može biti prilično neprijatno. “ rekao je Mourareau.

"Mislim da bi javni prevoz mogao biti bolji. Posebno u južnom Zagrebu gde zaista može biti prilično haotičan. Kasnio sam previše puta bez svoje krivice", rekao je Nikolas Silva iz Sao Paola u Brazilu.

"Mnogo ljudi se švercuje u tramvajima, u Francuskoj niko ne ide u javni prevoz bez karte“, tvrdi Noa.

Poznato je da Hrvati, tu i tamo, vole da zavire u čašu i da su, prema nekim istraživanjima, visoko na evropskim razmerama. Poznati su kao ljubitelji domaće rakije, piva i vrhunskih vina koja uspešno i istovremeno proizvode i izvoze, a to su naši sagovornici svakako primetili.

„Zagrepčani puno piju, mnogo više od nas, koliko sam primetio“, kaže Noa Muro.

Nešto što me čini neprijatnim je to što je na nekim mestima dozvoljeno pušenje unutra, što je u Francuskoj potpuno zabranjeno“, tvrdi Neson.

„Svi puše svuda, nije bitno da li je spolja ili unutra, puši se na svakom koraku“, rekao je Muro.

Svi su frustrirani vremenskim prilikama u Zagrebu i ističu da je kvalitet vazduha katastrofalan.

„Leti je jako vruće, ne možeš da dišeš, ali mi je vazduh posebno odvratan“, tvrdi Marko Mršić iz Nemačke.

„Zimi je jako hladno, a leti prevruće, a to često ide u neke ekstreme, što otežava svakodnevni život“, tvrdi Marta Fernandeš iz Lisabona.

Ali o Zagrebu ne govore samo negativno, naprotiv, ističu više pozitivnih i lijepih stvari koje su uočili i doživjeli tokom života u hrvatskoj metropoli. Naravno da im je neverovatna naša navika da pijemo kafu u bilo koje doba dana, sedam dana u nedelji i kafiće na svakom ćošku, ali im se to baš dopada.

"Zaista mi se sviđa Zagreb i jako sam sretan što sam imao priliku da živim tamo! Zagreb je zanimljiv grad sa mnogo mjesta za posjetiti. To je miran grad, ali u isto vrijeme odaje zabavu i prijateljstvo okruženje, sa puno ljudi koji se zabavljaju.mnogo prodavnica i puno kafića.Gde god skreneš naletiš na kafić, a opet je ponekad teško naći mesto za sedenje.U početku mi je bilo čudno to što su konobari uvek vam dam čašu vode pre pića koje ste naručili – sećam se da sam „Prvog dana u Zagrebu otišao u kafić i nazdravio sa šoljicom vode, misleći da je to moj koktel. I Portugalci bi trebalo da uđu u navika“, rekao je Fernandes.

"Volim Zagreb, jako mi se sviđa atmosfera ovdje. Sviđa mi se veličina grada i što svaka četvrt ima svoje posebnosti. Sviđa mi se što možemo vidjeti toliko povijesnih građevina i znamenitosti, da možemo uživati u svježem kruhu gotovo svuda, da možete da odete u kafić i uživate u danu“, rekao je Silva.

"Zagreb je savršen balans između velikog i malog grada. Nema previše ljudi, ali ipak dovoljno da ne bude mrtav grad", rekao je Mršić.

„Zagreb je jedan od najsigurnijih gradova“ Zagreb vide kao izuzetno siguran grad u poređenju sa mnogim gradovima širom Evrope, a ne plaše se da šetaju sami noću, što nije slučaj u njihovim rodnim mestima i gradovima u kojima su živeli.

„Kao žena, nikada nisam mislila da ću se osećati tako sigurno u gradu, čak ni noću“, tvrdi Fernandes.

„Mislim da je mnogo bezbednije nego u drugim evropskim gradovima, a ja sam bio i živeo u dosta njih“, rekao je Murarea.

„Zagreb je jedan od najsigurnijih gradova u kojima sam bio. Jedino loše što sam video je dečko koji je pobegao iz pekare ne plativši“, rekao nam je Mršić.

Primetili su da Hrvati odlično govore engleski i tvrde da nam ne bi bilo tako lako da komuniciramo u njihovim zemljama. Tvrde da su Zagrepčani prilično ljubazni i otvoreni ljudi i da se osećaju dobrodošlo.

"Oni su druželjubivi i svi odlično govore engleski, za razliku od Francuza. Nisam imao mnogo iskustava sa, recimo, nemogućnošću da komuniciram u prodavnici ili kafiću. Čudno mi je, recimo da me ljudi gledaju. puno, ne znam da li je uvek tako ili zato što sam azijat pa izgledam malo drugačije, zato, ali sigurno nisam navikao na to. prema tome, ali generalno svi su ljubazni“, rekao je Noa Mureau.

"Hrvatski mentalitet je mnogo bolji od francuskog. Osjećate se dobrodošlo, a ljudi su ljubazniji. Pravo je zadovoljstvo", rekao je Bourras.

"Imam utisak da je svako zaista ponosan na svoju zemlju, voli da se zabavlja i da je prilično otvoren. Osećao sam se dobrodošlo", rekao je Fernandes.

Među ljepotama i posebnostima Zagreba, park Maksimir, crkva sv. Marka i njen krov, Gornji grad i Tkalča, Muzej prekinutih veza i Tehnički muzej Nikole Tesle, Zrinjevac, Jarun, pekare kojih je, kako napominju, praktično na svakom ćošku i opet puno kafića jer je život ljepši. uz šoljicu kafe i oko toga se slažemo svi – i mi i stranci.

Kurir.rs/RTL.hr