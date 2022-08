DŽANA JE DO MAKARSKE SA PORODICOM IZ LUKSENBURGA PUTOVALA 20 SATI: Tu je doživela šok! Nije jedina koju su prevarili!

Putovali su 20 sati od Luksemburga do Makarske sa svoje dvoje dece, a kada su stigli na lokaciju, vlasnik rezervisanog stana nije imao pojma ko su oni. Ovo je peti put u poslednja dva dana da mu neko dolazi sa lažnom rezervacijom. Prevarant je očigledno skinuo slike svog stana sa interneta i obmanjuje ljude putem društvenih mreža. U policiji u Makarskoj nezvanično saznajemo da su već dobili nekoliko prijava i da su takvi slučajevi sve češći.

Džana Marušić Mujić (30) sa suprugom i dvoje male dece odlučila je da provede nekoliko dana na moru u Hrvatskoj pre odmora u rodnoj Bosni i Hercegovini. Pošto su se u poslednjem trenutku dogovorili za letovanje, preko Bukinga i drugih sajtova za pronalaženje smeštaja nije našla nijedan slobodan smeštaj, pa je odlučila da ga potraži u Fejsbuk grupama. Tamo gazde oglašavaju sobe i stanove, pa je Džana u nekoliko grupa najavila da od 1. do 5. avgusta traži smeštaj za četiri osobe.

– Kako me niko nije kontaktirao, sama sam tražila i našla objavu jedne devojke, mada sada mislim da je moguće da iza tog lažnog profila stoji i muškarac. Rečeno je da nudi smeštaj u Makarskoj od 30. jula. do 9.8. Kontaktirao sam je i privatnom porukom. Tražio sam slike i udaljenost od plaže. Rekla je da je stan 30 metara od mora, što mi je super jer imam decu od 7 i 1 godinu - rekla je Džana.

Za noćenje u ovom stanu trebalo je da plati 60 evra, ali uoči puta čak duplo veći iznos za akontaciju. Tako je dala 120 evra unapred.

- Imao sam mali problem kako da joj platim jer sam iz Luksemburga, pitao sam se da li mogu preko Vestern Uniona, Pai Pal-a ili slično. Nije imala ni jedno ni drugo, objasnila mi je da postoji aplikacija koja se zove Ria, za koju sam prvi put čuo. Poslala mi je slike uputstava kako da platim, uputstva su bila na nemačkom, pa mi je već bilo čudno. Takođe mi je bilo neobično da je uplata otišla u banku u Srbiji. Onda sam pomislio: pa, ne mogu da znam ko sve iznajmljuje stanove. Žena iz Srbije može da poseduje i iznajmi stan u Makarskoj - kaže Džana.

Nije uspela da aktivira aplikaciju, pa je izvršila transakciju preko Manigram-a, koji je kao alternativu predložio stanodavac. Radi na sličnom principu, potreban je kod za podizanje novca. Čim je uplatila, Džana je dobila potvrdu o rezervaciji smeštaja.

Pored Fejsbuka, razgovarali su i glasovnim pozivima na Mesindžeru. Tokom poziva Džaninu pažnju privukla su deca u pozadini, pa je isključuje jer je ozbiljna žena. Kaže da joj ni na kraj pameti nije bilo da bi mogla da bude zeznuta od nekog ko ima decu poput nje.

- Muž mi je nekoliko puta rekao da je nešto sumnjivo. Bilo je čudno što je cena bila tako niska usred sezone i što je tako blizu plaže. Tražio sam adresu, pogledao sam na Gugl mapama gde se tačno nalazi i pokazalo mi je da je mnogo dalje od plaže nego što je ona tvrdila. Poslao sam joj sliku i rekla mi je da je to 30 metara jer ima sporednih uličica kojima se brže stiže do plaže. Da bi zvučalo uverljivije, lažni iznajmljivač joj je rekao da su mnogi gosti dovodili u pitanje udaljenost do mora, ali su se kasnije uživo uverili da je to zaista blizu plaže. Na kraju sam pristala jer smo se kasno organizovali i morali smo da krenemo – priseća se Džana.

Nakon napornog putovanja, nekoliko kilometara pre dolaska u Makarsku, Džana je navodnom stanodavcu poslala poruku da će stići za 45 minuta, nije dobila odgovor, pa su odmah otišli ​​na adresu. Kada su došli, bilo je već 6 sati ujutru. Navodno, uvek napominje da ne može tačno da predvidi vreme dolaska zbog dugog puta.

- Navigacija nam uopšte nije pokazala taj kućni broj. Muž je stao pored puta i pitao gospođu da li poznaje tu osobu, a ona je rekla da nikada nije čula za nju. Krenuo je u brdo da vidi kućne brojeve, tu se zadržao dugo. Onda je u jednom trenutku ušao u auto i samo mi rekao: To je prevara. Pronašao je kuću čiju smo adresu imali i u kojoj smo navodno iznajmili stan, vlasnica mu je objasnila da smo već treći takav slučaj. Ljudi joj dolaze jer su navodno iznajmili, ali ona nema pojma šta se dešava. Doduše, uznemirava me kako se prevarant dočepa tih fotografija, to je ta kuća i ti stanovi, ali nisu njeni - upozorava Džana, koja je nakon toga nekoliko puta pokušala da kontaktira sa osobom koja ju je prevarila, ali ju je blokirala na Fejsbuku.

Alternativni smeštaj su pronašli preko Fejsbuk grupa, jedna devojka im je ponudila stan koji nije za četiri osobe, ali je odlučila da im pomogne i dodala dva kreveta.

- Meni je ovo tužno i ime Jadrana se kvari upravo zbog ovakvih ljudi. Pokazao sam je po grupama u nadi da neko drugi neće nasjesti na to. Ljudi vredno rade i zarađuju za odmor i onda postoji osoba koja ne radi ništa pošteno i zarađuje varajući ljude. Zahvalna sam svima koji su pomogli, ali neću stati na tome - kaže Džana, koja je već razgovarala sa svojom bankom i pokušala da vrati novac. Banka će podneti zahtev, a Džana će to učiniti odmah po povratku u Luksemburg.

Pozvali smo pravog vlasnika stana u Makarskoj i zamolili ga za komentar, a on nam je otkrio da su nakon Džanine na isti način stigle još dve porodice izigrane.

– Gledali smo sa njima podatke o osobi kojoj plaćaju i sa kojom se dogovaraju, tu osobu ne poznajemo. Ljudi se jako naljute jer dolaze sa decom i nemaju gde da spavaju, na kraju ih nije briga ni za novac, već za to kako će se snaći – objašnjava vlasnica V.T. (42).

On dodaje da njegova porodica slučaj nije prijavila policiji, ali smatraju da tome što pre treba stati na kraj. On sumnja da je reč o organizovanom kriminalu.

